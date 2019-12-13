Doğa Koleji'nden açıklama! Devriyle ilgili görüşmelerde son aşamadayız

Öğretmenlere maaş ödeyemediği gerekçesiyle eğitim-öğretimin aksadığı Doğa Koleji'nde devir işlemleri başlamıştI. Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Saçaklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Doğa Koleji'nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya gelmiştir. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum."

Ne olmuştu?

Yaklaşık bir yıldır ekonomik sıkıntılar içinde olan ve satılması planlanan Doğa Koleji’de aylardır maaş alamayan öğretmenler ders boykotu yapmaya başlamıştı. İstanbul’daki bir çok kampüste derse girmeyen öğretmenler tüm alacaklarının ödenmesini talep etmişti.