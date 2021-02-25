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Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı

Anadolu Ajansı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Acılı anne Fatma Akkuş, kızına seslenerek, "Songül, güvenlik güçlerine teslim ol." dedi.

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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 542'nci gününde devam ediyor.

Kızı Songül'e kavuşma ümidiyle eylemi sürdüren anne Fatma Akkuş, kızının peşini bırakmayacağını söyledi.

Akkuş, kızının hayatta olup olmadığını dahi bilmediğini ifade ederek, "HDP çocuklarımızı PKK'ya veriyor. Allah kimsenin başına vermesin çok acı. Aklımdan çıkmıyor. Evlat acısını Allah kimseye göstermesin." diye konuştu. 

Evlatlarına hasret bırakılarak kendilerine zulmedildiğini belirten Akkuş, HDP ve terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getirdi.

Akkuş kızına seslenerek, "Songül, güvenlik güçlerine teslim ol." dedi.

Siirt'ten 7 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba Nurettin Ödümlü de çocuğuna büyük özlem duyduğunu söyledi.

Ailelerin evlatlarından ayrı kaldığı için mağdur olduğuna işaret eden Ödümlü, "9-10 yaşındaki çocukları dağa götürüyorlar. Bunu hiçbir zaman kabul etmiyoruz. HDP ve PKK Kürtlerin düşmanıdır. Oğlum evine gel, teslim ol." ifadesini kullandı.

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