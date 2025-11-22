BIST 10.923
Deren Talu paylaştı! Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı ama...

8 Ekim sabı birçok ünlü isme yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlenmiş ve bazı isimlerin kanı ile saç örneklerinde uyuşturucuya rastlanmıştı. Bu isimlerden ikisi de eski haber spikeri Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu'ydu. Sosyal medyada bir test daha yaptıracağını açıklayan Talu kardeşlerden Deren, gelen test sonucunu paylaştı.

8 Ekim'de birçok ünlü isme uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti.

Dilan Polat, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay'ın saç ve kan örneklerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Eski haber spikeri Defne Samyeli'nin kızlaru Deren ve  Derin Talu bu sonuçları reddedip bir test daha yaptıracaklarını söylemişti.

Deren Talu sosyal medyada yaptırdığı uyuşturucu testinin sonucunu duyurdu.

Ünlü isim "Test sonuçlarım geldi, her şey negatif. Hayatımda hiç uyuşturucu denemedim ve kullanmadım" notunu düştü. 

