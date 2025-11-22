BIST 10.923
İmralı oylamasında hangi parti ne oy kullandı? Yeni Yol Grubu'nun alternatif önerisi

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na heyet gönderme kararı çıktı. CHP'nin çekildiği toplantıda “SEGBİS üzerinden çevrim içi bağlantı yapılması önerisi reddedilen Yeni Yol Grubu da İmralı'ya gitmeme kararı aldı.

TBMM’de ikinci “açılım süreci” tartışmalarını başlatan İmralı oylamasında, Abdullah Öcalan ile görüşme kararı çıktı.

Saadet Gelecek ve Deva Partisi'nden oluşan Yeni Yol, İmralı’ya fiziki bir heyet gönderilmesine karşı çıkarak, bunun yerine “SEGBİS üzerinden çevrim içi bağlantı yapılmasını” teklif etti. Yapılan oylamada AK Parti, MHP ve DEM Parti’nin oy çokluğuyla ‘İmralı’ya heyet gönderilmesi’ kabul edildi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda yapılan oylamada, AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP, EMEP evet oyu verdi.

CHP, oylamanın gizli yapılmasını gerekçe göstererek toplantıyı terk etti ve komisyona üye vermeyeceğini açıkladı. DSP, HÜDAPAR ve Demokrat Parti ise hayır oyu kullandı.

Yeni Yol: Heyete katılmayacağız

Bugün yapılan açıklamada Yeni Yol Grubu, İmralı’ya gitmeme kararını resmen duyurdu. Bu kararın ardından İmralı’ya gidecek heyet, yalnızca AK Parti–MHP–DEM Parti temsilcilerinden oluşacak.

Komisyon tablosu

Peki hangi parti ne dedi? İşte partilerin görüşleri:

Gidelim diyenler:

AK Parti: Gidelim

MHP: Gidelim

DEM Parti: Gidelim

EMEP: Gidelim (Yeniyol’un SEGBİS teklifine de destek verdi)

Gidilmesin:

CHP: Gidilmesin (Oturumu terk etti)

DSP: Gidilmesin

HÜDA PAR: Gidilmesin

Demokrat Parti: Gidilmesin

Çekimser:

Yeni Yol: Çekimser / SEGBİS ile bağlantı yapılsın

Katılmayan:

Yeniden Refah Partisi, toplantıya katılmadı.

SEGBİS teklifine destek verenler:

DSP, DP, HÜDAPAR, EMEP, TİP.

3 vekil yoktu

Toplantıya AK Parti’den sadece Kürşad Zorlu katılmadı. YRP’den Doğan Bekin de toplantıya katılmazken Yeni Yol’dan Mehmed Emin Ekmen de toplantıda yer almadı.

