Pervin Buldan'dan CHP'yi kızdıracak sözler! Önce paylaştı sonra sildi

DEM Parti'nin İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararının ardından sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Buldan, tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

Abone ol

TBMM’deki Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı’ya heyet göndermeye hazırlanıyor. Dünkü toplantıdan İmralı'ya gitme kararı çıkarken MHP ve AK Parti olumlu adımlar attı. CHP ise İmralı'ya partiden kimseyi göndermeyeceklerini duyurdu.

CHP'nin kararı DEM Parti'den büyük tepki gördü. Partiden yapılan açıklamada, "Ne var ki, bazı siyasi çevrelerin bu tarihi adıma mesafeli yaklaşımlarını da üzüntüyle karşıladığımızı belirtmeliyiz. Barış süreçlerinde cesaret ve ileri görüşlülük her zaman takdir edilmeyi hak eder. Tereddütler ve kaçınmalar toplumsal vicdanı yaralar. Demokratik siyasetin gereği, böylesi tarihsel bir süreçte halkların ortak geleceğine dair alınacak kararlarda yan yana durmak, omuz omuza yürümektir" denildi.

Öte yandan İmralı heyetinde yer alan DEM Partili Pervin Buldan ise bir paylaşım yaptı. Buldan, X hesabından "Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir. Nokta." ifadelerini kullandı.

Buldan, gündem olan ve bir kesimin tepkisini çeken paylaşımını sildi.