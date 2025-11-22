BIST 10.923
DOLAR 42,44
EURO 48,92
ALTIN 5.552,10
HABER /  SAĞLIK

Ameliyattan korkan kadının vücudundan çıkan şey hayrete düşürdü! "21 yıldır böylesini görmedim"

Ameliyattan korkan kadının vücudundan çıkan şey hayrete düşürdü! "21 yıldır böylesini görmedim"

Mersin'de ameliyattan korktuğu için yaklaşık 11 yıl ertelediği doktor muayenesine oğlunun ısrarıyla giden kadın, sol memesinde tespit edilen 8,5 kilogramlık kitlenin operasyonla alınmasıyla sağlığına kavuştu.

Abone ol

Merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Kıymet Yıldızhan, göğüs ve omuz ağrısı ile öne eğilerek yürüme gibi şikayetler nedeniyle yıllarca zorluk yaşadı. Ameliyat olmaktan korktuğu için muayene olmaya gitmeyen Yıldızhan, oğlunun ısrarı üzerine Toros Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hakan Dikme'ye başvurdu. Muayene, tetkik ve tahliller sonucu Yıldızhan'ın sol memesinde kitle olduğu tespit edildi.

Yıldızhan, 8,5 kilogramlık kitlenin operasyonla çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu ve bir gün sonra taburcu edildi.

"21 yıldır böyle bir şey görmedim"

Dikme, gazetecilere, tetkikler sonrası hastayı hemen ameliyata almaya karar verdiklerini söyledi.

Operasyonun 1,5 saat sürdüğünü dile getiren Dikme, şöyle konuştu:

"Kitlenin bu kadar büyük olmasına ve hastanın çok fazla beklemesine şaşırdık. 21 yıldır böyle bir şey görmedim. Bu kadar büyük bir kitleyi görünce, 'Niye bu kadar beklediniz?' dedim. Yaklaşık 11 yıl beklemişler, doktora gitmemişler. Dolayısıyla bu kadar büyümesinin sebebi de o. Bu durum çok nadir görülüyor."

Dikme, tedavilerde erken teşhisin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bu kadar beklemenin yanlış olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir şey fark ediyorsanız buna zamanında müdahale etmek gerekiyor. Belki çok kötü bir şey ve ilerlemiş kanser çıkabilirdi. Bunun erkenden önlemini alırsak kansere yakalanma riskini azaltmış oluruz." dedi.

"Yağ bezesi sanıyordum yavaş yavaş büyüdü"

Kıymet Yıldızhan da korktuğu için uzun süre ameliyat olmadığını anlattı.

Çıkarılan kitlenin büyüklüğüne inanamadığını ifade eden Yıldızhan, "Ben bekledim, kimse beklemesin. Hakan hocama çok teşekkür ederim. Ameliyatım başarılı geçti, şimdi iyi oldum. Küçüktü, yağ bezesi sanıyordum ama yavaş yavaş büyüdü. Şimdi kurtuldum." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Tekin'den muhalefete cemaat tepkisi: Kimle imzalayacağız?
Bakan Tekin'den muhalefete cemaat tepkisi: Kimle imzalayacağız?
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatma kararı aldı! Personele 3 milyon dolar ödenecek
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatma kararı aldı! Personele 3 milyon dolar ödenecek
Fenerbahçe Beko Partizan maçınnda Sırp taraftarlardan tepki çeken pankart
Fenerbahçe Beko Partizan maçınnda Sırp taraftarlardan tepki çeken pankart
Tokat'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Tokat'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var
İddia: 50 bin mahkuma kısmi af geliyor! İki suç kapsam dışında kalacak
İddia: 50 bin mahkuma kısmi af geliyor! İki suç kapsam dışında kalacak
CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat'tan CHP yönetimine İmralı tepkisi
CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat'tan CHP yönetimine İmralı tepkisi
Mehmet Ali Erbil'in hastalığı nüksetti, fenalaştı! Sağlık durumu nasıl?
Mehmet Ali Erbil'in hastalığı nüksetti, fenalaştı! Sağlık durumu nasıl?
TFF Tahkim Kurulu kararını verdi! Cezaları kesinleşen 149 hakemin kariyeri sona erdi!
TFF Tahkim Kurulu kararını verdi! Cezaları kesinleşen 149 hakemin kariyeri sona erdi!
Fenerbahçe Beko Partizan engelini rahat geçti Eurolig'de üst üste 4. galibiyet
Fenerbahçe Beko Partizan engelini rahat geçti Eurolig'de üst üste 4. galibiyet
Zeytinburnu'nda iş yerindeki silahlı kavga: 2 ölü 1 yaralı
Zeytinburnu'nda iş yerindeki silahlı kavga: 2 ölü 1 yaralı
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yasa dışı bahsi özendirmekten kırmızı bülten kararı
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yasa dışı bahsi özendirmekten kırmızı bülten kararı
IMF'den Türkiye ekonomisi değerlendirmesi
IMF'den Türkiye ekonomisi değerlendirmesi