BIST 10.923
DOLAR 42,44
EURO 48,92
ALTIN 5.552,10
HABER /  GÜNCEL

Zeytinburnu'nda iş yerindeki silahlı kavga: 2 ölü 1 yaralı

Zeytinburnu'nda iş yerindeki silahlı kavga: 2 ölü 1 yaralı

Zeytinburnu'nda, bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Çırpıcı Mahallesi Modabağ A Sokak'taki iş yerine gelen 4 kişiden Fatih A. ve Ümit Ö. içeri girerek, aralarında husumet olduğu öğrenilen iş yeri sahibi H.A. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.A, yanında bulunan silahla Fatih A. ve Ümit Ö'ye ateş etti.

Dışarıda bekleyen diğer iki kişi, silah seslerini duyarak iş yerine doğru ateş açtı.

Çatışma sırasında yan dükkanın önünde bulunan bir kişi, seken mermilerin isabet etmesi sonucu ayağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayağından yaralanan kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Fatih A. ve Ümit Ö'nün ise olay yerinde yapılan incelemede hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Polisin olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın ardından kaçan iş yeri sahibi H.A, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Muhabir:Yasin Cingöz

ÖNCEKİ HABERLER
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yasa dışı bahsi özendirmekten kırmızı bülten kararı
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yasa dışı bahsi özendirmekten kırmızı bülten kararı
IMF'den Türkiye ekonomisi değerlendirmesi
IMF'den Türkiye ekonomisi değerlendirmesi
Mondi, gıda sektörüne yönelik sürdürülebilir ambalaj portföyünü tanıttı
Mondi, gıda sektörüne yönelik sürdürülebilir ambalaj portföyünü tanıttı
Cinsel içerikli paylaşım yapan 102 hesaba erişim engeli
Cinsel içerikli paylaşım yapan 102 hesaba erişim engeli
Bursa'da yasa dışı bahis operasyonu: 7 zanlı tutuklandı
Bursa'da yasa dışı bahis operasyonu: 7 zanlı tutuklandı
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı
İrfan Can Kahveci'nin geleceği belli oluyor!
İrfan Can Kahveci'nin geleceği belli oluyor!
İsrail Başbakanı Netanyahu: Türkiye ile anlaşmak istiyorum
İsrail Başbakanı Netanyahu: Türkiye ile anlaşmak istiyorum
Komisyondan İmralı'ya gidecek isimler belli oldu
Komisyondan İmralı'ya gidecek isimler belli oldu
Paul Pogba, sahalara dönmeye hazırlanıyor
Paul Pogba, sahalara dönmeye hazırlanıyor
Böcek Ailesi'nin ölümüne ilişkin soruşturmada otel sahibi ve çalışanı tutuklandı
Böcek Ailesi'nin ölümüne ilişkin soruşturmada otel sahibi ve çalışanı tutuklandı
Gururumuz Alperen Şengün’ün yıldızı NBA’de her geçen yıl daha fazla parlıyor
Gururumuz Alperen Şengün’ün yıldızı NBA’de her geçen yıl daha fazla parlıyor