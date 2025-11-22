Mondi, gıda sektörüne yönelik sürdürülebilir ambalaj portföyünü tanıttı

Sürdürülebilir ambalaj ve kâğıt çözümlerinde küresel lider Mondi, güçlü gıda üretim ve ihracat ekosistemine uyarlanarak genişletilmiş gıda ambalaj portföyünü tanıttı. Yerel üretim kapasitesi, güçlü tedarik ağı ve çevre odaklı inovasyon anlayışıyla Mondi Corrugated Turkey, gıda işletmelerinin hız, verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan özel ambalaj çözümleri sunuyor.

Türkiye’nin üretim kabiliyetini Avrupa’daki geniş üretim ağıyla birleştiren Mondi, özellikle birden fazla lokasyonda faaliyet gösteren şirketler de dahil olmak üzere, farklı bölgelerdeki müşterilere kesintisiz hizmet sunabiliyor.

Gıda Sektörüne Özel Sürdürülebilir Çözümler

Mondi’nin gıda ambalaj portföyü, sektörün temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Hafif, dayanıklı ve kolay kurulabilen ambalaj yapıları üretim hatlarında zamandan tasarruf sağlarken, yüksek baskı kalitesi ve esnek tasarım seçenekleri markaların raflarda daha görünür olmasını sağlıyor. Geri dönüştürülebilir malzemelerden ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen ambalaj çözümleri, döngüsel ekonomiyi destekleyerek çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunuyor. Mondi’nin uluslararası sertifikalı üretim tesisleri ise gıdanın tazeliğini ve güvenliğini koruyan, kalite ve güveni bir araya getiren çözümler geliştiriyor.

“Gıda Sektörünün Dinamiklerine Uyumlu Çözümler Sunuyoruz”

Mondi Corrugated Turkey Satış ve Pazarlama Direktörü Metin Morhayim değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Türkiye, güçlü üretim altyapısı ve ihracat potansiyeliyle Avrupa’nın en dinamik gıda tedarik merkezlerinden biri. Mondi olarak bu güçlü ekosisteme özel, sürdürülebilir ve verimlilik odaklı ambalaj çözümleri sunuyoruz. Geniş ürün portföyümüzle taze ürünlerden dondurulmuş gıdaya kadar birçok segmentte üreticilerin operasyonel verimliliğini artırıyor, çevresel hedeflerine ulaşmalarını destekliyoruz. Amacımız, sürdürülebilirliği yalnızca bir vizyon değil, iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası haline getirmek.”

Mondi Türkiye’nin Gıda Ambalaj Portföyü Gereksinim Odaklı

Mondi Türkiye’nin gıda ambalaj portföyü, farklı gıda segmentlerinin özel gereksinimlerine uygun çözümler sunuyor. Taze ürünler için havalandırmalı tavalar, istiflenebilir kutular ve verimli taşıma ambalajları geliştirilirken; et, tavuk ve deniz ürünleri kategorisinde sızdırmaz ve yüksek mukavemetli kasa kutular tercih ediliyor. Süt ürünleri için çoklu taşıma ambalajları ve raf görünürlüğü yüksek tavalar öne çıkarken, dondurulmuş gıdalar için geri dönüştürülebilir ve yüksek baskı kalitesine sahip oluklu mukavva kutular kullanılıyor. Atıştırmalıklar ve şekerlemeler segmentinde ise raflara hazır ambalajlar, çoklu paketler ve POS teşhir üniteleri markalara hem operasyonel kolaylık hem de satış noktalarında güçlü bir görünürlük sağlıyor.

Sürdürülebilir Ambalajın Rolüne Vurgu Yapan Avrupa Kampanyası

Mondi, genişletilmiş gıda ambalaj portföyünün tanıtımını Avrupa genelinde yürüttüğü Gıda Kampanyası (Food Campaign) ile destekliyor. Kampanya, gıda endüstrisinde sürdürülebilir ambalajın önemine dikkat çekiyor. Gerçek meyve, sebze, tavuk ve kurabiyelerin kullanıldığı yaratıcı reklam filminde, Mondi ambalajlarının tazelik, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlikle kurduğu bağ etkileyici bir biçimde anlatılıyor.