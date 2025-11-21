BIST 10.923
Paul Pogba, sahalara dönmeye hazırlanıyor

Paul Pogba, sahalara dönmeye hazırlanıyor

Sezon başında Monaco ile sözleşme imzalayan Paul Pogba, sahalara dönmeye hazırlanıyor. Yıldız futbolcu, 811 gün sonra maç kadrosuna alındı.

Juventus'ta oynadığı dönemde yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle cezalandırılan Paul Pogba sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

Fransız futbolcu, sezon başında sözleşme imzaladığı Monaco'da ilk kez sahaya çıkacak. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ligue 1'in 13. haftasında Rennes ile deplasmanda oynanacak maçın kadrosuna alındı.

Kariyerinde 446 maça çıkan Pogba, 76 gol atarken, 87 asist yaptı.

