Çakarlı araç kullanan sürücüye 276 bin lira ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimde, aracına usulsüz çakar taktıran bir pikap sürücüsüne 276 bin 344 TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, araç trafikten men edildi.

Abone ol

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde yol denetimi gerçekleştirdi. Yapılan uygulama sırasında ekipler, bir pikap sürücüsünün aracında usulsüz çakar sistemi kullandığını tespit etti.

PARA CEZASI ALDI

Aracı durduran jandarma ekipleri, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 276 bin 344 lira idari para cezası uyguladı.

30 GÜN TRAFİKTEN MEN

Ceza bununla da sınırlı kalmadı. Sürücünün ehliyetine bir ay süreyle el konulurken, usulsüz sistemin takılı olduğu pikap da 30 gün süreyle trafikten men edildi.