Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs

Kuzey yarımkürede hızla yayılan H3N2 virüsü Japonya ve Avustralya'da salgına yol açarken, İngiltere'de grip sezonu beklenenden erken başladı. Defalarca mutasyona uğrayarak mevcut aşıların etkisini azaltan virüs, özellikle çocuklar ve yaşlılar için ciddi risk oluşturuyor.

Kuzey yarımkürede ortaya çıkan yeni "H3N2" virüsü, kısa sürede birçok ülkede etkisini artırdı.

Japonya, hızla artan vaka sayıları sonrasında ülke genelinde salgın ilan ederek okulları geçici olarak kapatma kararı aldı. Avustralya'da da durum alarm verici boyutlara ulaştı; sağlık birimleri rekor seviyelerde hasta başvurusu bildiriyor.

GRİP AŞILARI YETERLİ KORUMA SAĞLAMIYOR

Avrupa'da ise hem vaka artışı hem de virüsün geçirdiği mutasyonlar endişe yaratıyor. Sağlık otoriteleri, H3N2'nin yaz aylarında 7 farklı mutasyona uğradığını ve mevcut grip aşılarının bu yeni varyant karşısında yeterli koruma sağlamadığını açıkladı. İngiltere'de grip sezonu beklenenden erken başlarken, özellikle risk grubundaki kişiler olası can kayıplarına karşı uyarıldı.

YAŞLILAR VE ÇOCUKLAR İÇİN RİSK ARTMIŞ DURUMDA

Ateş, öksürük ve burun akıntısı gibi klasik grip belirtileriyle ortaya çıkan H3N2'nin bu yeni formu, özellikle çocuklar ve yaşlılarda daha ağır seyrediyor. Doktorlar, mutasyonların bağışıklık sisteminin virüsü tanıma hızını düşürdüğünü, bu nedenle enfeksiyonun daha uzun ve zor bir süreç yaşattığını belirtiyor.

NEFES DARLIĞI VE SIVI KAYBINA DİKKAT

Uzmanlar, grip sezonunun bu yıl daha sert geçmesinin nedenlerinden birinin virüste geçen yıla kıyasla önemli değişimler olması olduğuna dikkat çekiyor. 2017'deki grip dalgasında görülen yüksek ateş sonrası nefes darlığı ve ciddi sıvı kaybı gibi komplikasyonların bu yıl da öne çıktığı ve hastaneye yatışları artırdığı ifade ediliyor.

ANİ HAVA DEĞİŞİMİ YAYILMASINI HIZLANDIRIYOR

The Independent'a konuşan Dr. Giuseppe Aragona, önceki yıllarda daha az enfeksiyon geçiren çocuklar ve yaşlıların bu sezon daha savunmasız olduğuna işaret etti. Ayrıca soğuk havadan kapalı ve sıcak ortamlara geçişlerin virüsün yayılmasını hızlandırdığı belirtiliyor.

Bilim insanları yaz aylarında görülen 7 yeni mutasyonun küresel ısınmayla bağlantılı olduğunu değerlendiriyor. Havanın bağışıklığı zayıflatacak kadar soğuk, ancak virüsleri etkisiz bırakacak kadar düşük olmaması, mutasyonların artmasına ortam hazırlıyor.

HASTANELERDE YOĞUNLUK ENDİŞESİ

Dr. Aragona, özellikle kronik hastalığı bulunanlar ve yaşlı bireylerin daha yüksek risk altında olduğunu vurgularken, vaka artışının sağlık sistemlerinde baskı yaratabileceğini söyledi. Yine de panik yapılmaması gerektiğini belirten Aragona, aşılama, erken tanı ve sağlıklı beslenmenin korunmada kritik rol taşıdığını ifade etti.