Bakan Göktaş, Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı'nda konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yapay zeka uygulamalarında kadınların yer almasının ön yargıların azalmasına, daha kapsayıcı ve insan odaklı teknolojilerin gelişmesine doğrudan katkı sağlayacağını belirterek, "Çünkü biliyoruz ki kadınlar bu alanlara dahil oldukça teknoloji, daha adil ve daha insana dokunan bir hal alacak." dedi.

Göktaş, Halkbank Kuleleri'nde düzenlenen Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı'nda yaptığı konuşmada, bugün kadınların teknoloji alanındaki yolculuğuna yeni bir güç, yeni bir hız kazandırdıklarını söyledi.

Programın ikincisini Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'dan başlatmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Göktaş, programı sadece eğitim değil cesaret çağrısı, fırsat kapısı, dönüşüm hareketi gördüklerini anlattı.

Göktaş, yapay zekanın arkasındaki gücün, verinin işlenerek anlamlı bilgiye dönüşmesi olduğunu dile getirerek, "Bu noktada veri bilimi veriyi topluyor, temizliyor, analiz ediyor ve anlamlı bilgiye dönüştürüyor. Yapay zeka, veri biliminin ortaya koyduğu anlamı davranışa dönüştürüyor." diye konuştu.

Veriyi değer olarak görenlerin, bugünün sorunlarını çözmenin yanı sıra yarının belirsizliklerine karşı da daha çok hazırlıklı ve dayanıklı yapı inşa edeceğini vurgulayan Göktaş, "Bugün bu doğrultuda eğitimden sağlığa, tarımdan sosyal politikalara kadar her alan büyük bir dönüşüm içinde. Bu dönüşüm, çalışma hayatını da kökten değiştiriyor. Bildiğimiz pek çok meslek hızla dönüşürken teknoloji temelli yeni iş alanları hayatımıza giriyor." ifadelerini kullandı.

Göktaş, araştırmaların yakın gelecekte veri bilimi, yapay zeka ve otomasyon alanlarında çok daha geniş istihdam fırsatlarının oluşacağını açıkça gösterdiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ancak uluslararası raporlar, kadınların bu alanlardaki temsilinin hala düşük olduğunu bize söylüyor. Dünya Ekonomik Forumuna göre STEM alanlarında kadınların oranı yaklaşık yüzde 28'dir. Yapay zeka profesyonelleri içinde ise kadınların oranı sadece yüzde 22. Oysa bu oranlar çok düşük. Bugün yazılan her kod, geliştirilen her algoritma, eğitilen her yapay zeka modeli, toplumların kaderini etkiliyor. Eğer tüm bu adımlarda kadınlar yoksa o teknoloji hepimizin değil bir grubun dünyasını yansıtır. Sağlık verilerinde kadınların az temsil edilmesi, teşhis hatalarına yol açabilir. Dijital güvenlikte kadınların yaşadığı risklerin görünmez kalması, koruyucu mekanizmaları zayıflatır. Bu yüzden yapay zekada kadınların olması, fırsat eşitliğini sağlamanın ötesinde toplumsal güvenlik, etik, adalet ve inovasyonun gereğidir. Yapay zeka sadece teknolojik bir mesele değildir, aynı zamanda bir adalet meselesidir. Bu nedenle yapay zeka ve veri bilimi alanında daha fazla kadının yer almasını önemsiyoruz."

İlk programda eğitim alanların yüzde 42'si teknoloji alanında istihdam fırsatı buldu

Bugün ikincisini başlattıkları programın kadınların teknoloji dünyasında daha güçlü şekilde yer alması için atılmış bir adım olduğunu vurgulayan Göktaş, böylece kadınların yapay zeka ve veri bilimi alanlarında yetkinlik kazanmasını, yeni iş alanlarına hazırlanmasını ve bu dönüşümün öznesi olmasını hedeflediklerini kaydetti.

Göktaş, ilk program eğitimini tamamlayan kadınların yüzde 42'sinin teknoloji alanında istihdam fırsatı bulduğunu anlatarak, "Hem teknik beceriler kazanmaları hem de teknoloji ekosisteminde öz güvenle yer almaları, bizim için en büyük motivasyon oldu. Bu başarının ardından ikinci programımızı da aynı hedef doğrultusunda şekillendirdik. Odağımız, yine ne eğitimde ne istihdamdaki (NEET) genç kadınlardır yani şu anda eğitimde, istihdamda ya da herhangi bir gelişim sürecinde yer almayan ancak güçlü bir potansiyele sahip olan kadınlar." şeklinde konuştu.

Bilgisayar, endüstri ve elektrik-elektronik mühendislikleri, bilgisayar öğretmenliği, istatistik ve matematik gibi alanlardan mezun olan kadınların bu programa katılımını önemsediklerini dile getiren Göktaş, "Çünkü bu alanlarda yetişmiş genç kadınların teknoloji ekosistemine adım atmasının, ülkemizin nitelikli insan kaynağını güçlendiren stratejik bir adım olduğunu biliyoruz. Bu yıl da yine 400 kadın, yapay zeka ve veri bilimi alanlarında eğitim alacak. Bu ikinci program da tıpkı ilki gibi birçok yeni başarı hikayesine kapı aralayacak, kadınların teknoloji dünyasındaki görünürlüğü daha da artacak." dedi.

Göktaş, kadınların teknoloji alanındaki varlığını sadece tercih değil Türkiye'nin dijital geleceği için stratejik zorunluluk gördüklerini vurguladı.

Kadınlara yönelik projeler

Bakanlığın Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile geleceğe yön veren vizyon ortaya koyduğunu anlatan Göktaş, eylem planı kapsamında kadınların teknoloji, dijital dönüşüm ve yeşil ekonomi alanlarında daha görünür ve etkin olması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Göktaş, Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin bu çalışmalardan yalnızca biri olduğunu dile getirerek, "Bu projeyle genç kızlarımıza yeteneklerini keşfetmeleri için önemli fırsatlar sunuyoruz. 2016'da başlattığımız bu projeyle 1546 kız öğrenciye burs, staj, mentörlük, eğitim ve istihdam desteği sunduk." diye konuştu.

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'yle eğitimde, istihdamda veya herhangi bir mesleki eğitimde yer almayan 4 bin 500'e yakın gence ulaştıklarını belirten Göktaş, "Onlara mesleki eğitim, psikososyal destek ve dijital fırsatlara erişim imkanı sunarak hayata güçlü bir başlangıç yapmalarını sağladık. Tüm bu çalışmalarımızı sürdürürken bize yön veren en önemli güç, Sayın Cumhurbaşkanımızın teknolojide, dijital dönüşümde ve kadın istihdamında ortaya koyduğu vizyondur. Bu vizyon doğrultusunda kadınların teknolojiye erişimini ve istihdamını artırmak, dijital becerilerini güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, 2025 Aile Yılı'nda kadınların potansiyelini daha da etkin kılan çalışmalara imza attıklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda kadınların liderliğini ve katkısını büyüten politika ve projelerimizi sürdüreceğiz. Ülkemizde teknolojinin çeşitli dallarında başarı elde etmiş pek çok kadın var. Akademiden iş dünyasına, start-uplardan kurumsal şirketlere kadar farklı alanlarda kadınlar, ses getiren projelere liderlik ediyor. Yazılım geliştiren, yapay zeka modelleri kuran, uluslararası ödüller alan kadınlar, genç nesillere ilham kaynağı oluyor. Türkiye'nin ilk kadın bilgisayar programcıları arasında yer alan Canan Bayraktar, bu anlamda kadınlara öncülük eden isimlerden biri. İstiyoruz ki bu öncü kadınların sayısı çoğalsın, teknoloji dünyasında kadınların izi, etkisi ve katkısı, her geçen gün daha güçlü hissedilsin. Unutmamalıyız ki teknoloji, tek bir bakış açısına bırakılmayacak kadar yaşamsal bir alandır. Yapay zeka uygulamalarında kadınların yer alması, ön yargıların azalmasına, daha kapsayıcı ve insan odaklı teknolojilerin gelişmesine doğrudan katkı sağlar çünkü biliyoruz ki kadınlar bu alanlara dahil oldukça teknoloji, daha adil ve daha insana dokunan bir hal alacak. Kadınların yazılımda, veri biliminde, yapay zeka geliştirmede aktif rol alması, üretim gücünü, yenilik kapasitesini ve insan kaynağını büyütecek ve büyütmeye devam edecek."

Göktaş, konuşmasının ardından programa katılan kursiyerler ve katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.