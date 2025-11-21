İmralı ziyareti için oylama bitti! Komisyondan ne karar çıktı?

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler bugünkü toplantıya çevrildi. İmralı ziyareti konusunun ele alınacağı komisyon toplantısı bitti. CHP, İmralı'ya temsilci göndermeme kararı aldığını açıkladı. MHP ve DEM Parti'de ise gidilmesi durumunda muhtemel isimler belli oldu. Komisyonda oylama sonucu belli oldu. Sonuca göre komisyon İmralı'ya gidiyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde İmralı düğümü bugün çözülüyor. TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün "İmralı’ya ziyareti" gündemiyle toplandı.

Gözlerin çevrildiği toplantıda karar beklenirken, MHP ve CHP'den peş peşe açıklamalar geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız 'İmralı'ya ben gideceğim" derken, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir CHP’nin İmralı’ya temsilci göndermeyeceğini açıkladı. İmralı ile görüşülebilmesi için 51 üyeli komisyonda 31 üyenin 'kabul' oyu kullanması gerekiyor. Öte yandan komisyonda 'İmralı'ya gidilsin mi?' oylaması yapıldı.

İMRALI'YA GİDİLECEK

Komisyon İmralı'ya gidiyor. Karar komisyon üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi. Oylama ile ilgili detaylarda 32 evet, 3 hayır, 2 çekimser sonucu ortaya çıktı. Demokrat Parti, DSP ve HÜDA-PAR ret oyu verdi.

KAPALI OTURUM KARARI: CHP KATILMADI

AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin oylarıyla toplantının kapalı yapılması kararı alındı. Kararın ardından CHP kapalı oturuma katılmama kararı aldı.

"MHP ADINA BEN GİDECEĞİM"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan 'İmralı ziyareti' açıklaması geldi. Feti Yıldız, ''Bir oylama olur salt çoğunluk sağlanmalı. MHP adına İmralı'ya ben gideceğim'' dedi.

Yıldız sürece ilişkin önceki açıklamalarında "İmralı'ya gidilecektir, evet, bunu net olarak söylüyorum. Katılmayacak olan, heyete üye vermeyecek partinin de cumadan önce kamuoyuyla sebeplerini paylaşması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sayı da yeterli şu anda, AK Parti’nin, DEM’in, MHP’nin ve diğer grubu bulunan partilerin. CHP'nin yarın henüz toplanıp karar vereceği göz önüne alınırsa diğer partilerin sayısı buna yetiyor" demişti.

CHP İMRALI'YA TEMSİLCİ GÖNDERMEYECEK

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP’nin İmralı’ya temsilci göndermeyeceğini söyledi. Emir, "5 kişi ziyaret edecekse yönergemiz gereğince oylama ile yapılması gerekir. Teknolojik imkanlardan yararlanarak daha katılımcı bir süreç yönetilmeli. CHP olarak Komisyon heyetine üye vermeyi doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ'DE İSİM NETLEŞTİ

DEM Parti ise İmralı ziyareti gerçekleşirse partiyi temsil edecek ismi belirledi.

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Gülistan Kılıç Koçyiğit bizi temsilen o heyette yer alacak. En önde görmek istediğimiz siyasi parti, ana muhalefet partisi. Aksi takdirde çözümsüzlük olarak algılanır, barış korkusu olarak algılanır." dedi.

DEM PARTİ'DEN CHP'YE İMRALI TEPKİSİ

Gülistan Kılıç Koçyiğit CHP'nin üye göndermeme kararını sert sözlerle eleştirdi. Koçyiğit: "Bu sorunun çözülmesi için katkı veriyoruz. Tarihi cesur insanlar yapar, cüret edenler yapar. Doğru tarafta duranlar yazar. Tarihi eşikteyiz bu ülkenin geleceği için barışı için özgürlüğü için özlediğimiz uğruna mücadele ettiğim demokratik ülke için sorumluluk alacak mıyız almayacak mıyız sorumluluk alanları da tarih yazacak almayanları da" ifadelerini kullandı.

"BU SON DÜZLÜK"

Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Komisyon çalışmalarının başladığı andan itibaren fevkalade hassas titiz bir çalışmayı bugüne kadar getirmiş olduk. Burada başından itibaren birkaç temel prensibin zedelemeden bugüne getirdik. En başında usul esasa mukaddemdir. Yönergeyi oy birliğiyle kabul ederek nasıl karar alınacağı hangi alanda yeter sayısına gerek olduğu yönünde karar aldık. Usulü hiç aşmadık. Grubu bulunan partilerin temsilcileri ile ortak zemini oluşturmak için uğraştık. Usule uymuş bir komisyonuz. Bu komisyon herhangi bir şekilde ortaya çıkmış bir komisyon değil tarihi bir komisyondur. Fikirleri farklı olsa da bunda bulunan partilerden arkadaşlar ya da aynı partiden farklı görüşlere sahip olsak da arkadaşlarımız tarih sorumlulukla hareket ettiler. Odaklanmış olduğumuz bar hedefi için gayret ve çaba gösterdik. Bir siyasi partinin ya da birkaç siyasi partinin gündeminden ibaret görmedik buradaki çalışmaları. Herkes büyük bir olgunlukla katılmadığı, tamamına katılmadığı fikirleri dinliyor olsa bile bu fikirlerin hep hepsini not etti gerektiğinde sorularını sordu. Her konuda yüzde 100 mutabakat içerisinde olmak elbette mümkün değildir. Bu son düzlük" ifadelerini kullandı.

KİMİN KAÇ OYU VAR?

51 üyeli komisyonda AKP (22), DEM Parti (5) ve MHP’nin (4) sandalye sayısı nitelikli çoğunluğu oluşturuyor.

Komisyonda CHP’nin 11, Yeni Yol’un 3, YRP, HÜDA-PAR, DSP, TİP, EMEP, DSP ve DP’nin 1’er üyeleri bulunuyor.

BAHÇELİ'DEN İMRALI ÇIKIŞI

Ziyaret, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında "Gerekirse İmralı'ya ben giderim." çıkışıyla siyasetin gündemini belirledi.