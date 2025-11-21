BIST 10.902
Yeniyol Grubu'ndan İmralı önerisi: Online bağlantı kurulsun

TBMM’de Öcalan ile görüşme yönteminin tartışıldığı kritik oturumda Yeniyol Grubu, İmralı’ya heyet gönderilmesi yerine tüm komisyonun online bağlantıyla Abdullah Öcalan’ı dinlemesini önerdi; komisyon bu alternatif yöntemi de oylamaya sunacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) “Terörsüz Türkiye” başlığı altında yürütülen sürecin çerçevesini belirlemek üzere kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Abdullah Öcalan ile görüşülüp görüşülmeyeceğine dair en kritik toplantılarından birini gerçekleştirdi.

Komisyonun 14.00’te başlayan 18’inci oturumunda, İmralı Cezaevi’ne gidilmesine ilişkin kararın yanı sıra görüşmenin nasıl yapılacağı da ele alındı. Yeniyol Grubu, heyetin adaya gitmesi yerine online bağlantı ile tüm komisyon üyelerinin Öcalan’ı dinlemesi önerisinde bulundu. Bu öneri de komisyon oylamasına sunulacak başlıklar arasında yer aldı.

CHP OTURUMU KAPALI YAPMA KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Toplantının açılışında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugünkü oturumun basına kapalı yapılmasını önerdi. Oturum henüz kapatılmadan söz alan CHP’li Murat Emir, kapalı toplantıya itiraz ederek şunları söyledi:

“CHP olarak komisyon heyetine üye vermeyi doğru bulmuyoruz.”

Her ne kadar CHP komisyon üyeliğinden çekilmeyeceklerini belirtse de, basına kapalı bölümün başlamasının ardından CHP heyeti oturumdan ayrıldı.

Arada açıklama yapan Emir, kapalı yürütülecek kısmına katılmama gerekçesini şöyle açıkladı:

“Meselenin milletten bir şey saklamadan şeffaflıkla konuşulması. Çözüm tartışmalarının ‘İmralı’ya gidip, gitmeme’ meselesine sıkıştırılmasına karşı çıkıyoruz.”

Emir ayrıca devletin Öcalan ile zaman zaman temas halinde olduğunu, bunun yeni bir şey olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Devlet yetkilileri İmralı ile zaten görüşmekte, milletvekillerinden oluşan bir heyet de adaya gidip gelmektedir.”

CHP, görüşmenin yöntemine dair “teknolojik olanakların kullanılmasını” önerdiklerini de açıkladı. Emir ayrıca, AYM kararlarına uyulmadan ve kayyum uygulamalarından vazgeçilmeden ziyaret tartışmasının gündeme alınmasının doğru olmadığını söyledi. CHP’nin ayrıca kapatma istemiyle karşı karşıya olduğunu hatırlattı.

KOMİSYON ARİTMETİĞİ: ZİYARET İÇİN GEREKLİ OY SAYISI KRİTİK

Komisyonda toplam 51 üye bulunuyor:


AK PARTİ (22)
CHP (11)
DEM Parti (5)
MHP (4)
Yeniyol Grubu (3)
HÜDA PAR (1)
Yeniden Refah (1)
TİP (1)
EMEP (1)
DSP (1)
DP (1)
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve komisyon üyesi Feti Yıldız, yapılacak değerlendirmenin bir yasa teklifi olmadığını belirterek basit çoğunluğun yeterli olacağını söyledi. Ancak Meclis Başkanı Kurtulmuş, görüşme için nitelikli çoğunluk gerektiğini ifade etmişti.

