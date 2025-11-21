Tavuk dürüm yemişlerdi! 5 öğrenci hastanelik oldu

Tokat’ta tavuk döner dürüm yedikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Son günlerde artan gıda zehirlenmesi vakalarına bir yenisi eklendi. Bu kez Tokat’ta Zübeyde Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Z.U., E.İ., A.K., M.A. ve B.C. kent merkezindeki bir işletmeden tavuk dürüm sipariş verdi. Öğrenciler yemekleri tükettikten sonra rahatsızlandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Öğrencilerin durumunun kötüleşmesi üzerine 5 öğrenci, Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, müşahede altında tutuldukları öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme başlatılırken işletmeden numune alındığı ve gerekli kontrollerin yapıldığı öğrenildi.