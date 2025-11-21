BIST 10.902
DOLAR 42,45
EURO 48,92
ALTIN 5.550,16
HABER /  GÜNCEL

Tavuk dürüm yemişlerdi! 5 öğrenci hastanelik oldu

Tavuk dürüm yemişlerdi! 5 öğrenci hastanelik oldu

Tokat’ta tavuk döner dürüm yedikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Son günlerde artan gıda zehirlenmesi vakalarına bir yenisi eklendi. Bu kez Tokat’ta Zübeyde Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Z.U., E.İ., A.K., M.A. ve B.C. kent merkezindeki bir işletmeden tavuk dürüm sipariş verdi. Öğrenciler yemekleri tükettikten sonra rahatsızlandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Öğrencilerin durumunun kötüleşmesi üzerine 5 öğrenci, Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, müşahede altında tutuldukları öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme başlatılırken işletmeden numune alındığı ve gerekli kontrollerin yapıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa Birliği'nden ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planına tepki
Avrupa Birliği'nden ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planına tepki
İmralı ziyareti için oylama bitti! Komisyondan ne karar çıktı?
İmralı ziyareti için oylama bitti! Komisyondan ne karar çıktı?
Yeniyol Grubu'ndan İmralı önerisi: Online bağlantı kurulsun
Yeniyol Grubu'ndan İmralı önerisi: Online bağlantı kurulsun
Epstein belgelerinde FETÖ detayı! O bağlantılar gün yüzüne çıktı
Epstein belgelerinde FETÖ detayı! O bağlantılar gün yüzüne çıktı
Bakan Göktaş, Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı'nda konuştu
Bakan Göktaş, Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı'nda konuştu
FIFA, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi
FIFA, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi
Malatya'da depremde 26 kişinin öldüğü Balanlı Apartmanı'na ilişkin davada karar
Malatya'da depremde 26 kişinin öldüğü Balanlı Apartmanı'na ilişkin davada karar
Devrilen pikaptaki öğretmen hayatını kaybetti
Devrilen pikaptaki öğretmen hayatını kaybetti
DEM Parti'den CHP'ye 'İmralı' tepkisi: "Sorumluluk almayanları tarih yazacak"
DEM Parti'den CHP'ye 'İmralı' tepkisi: "Sorumluluk almayanları tarih yazacak"
Kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Ongan için Bilecik'te mevlit okutuldu
Kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Ongan için Bilecik'te mevlit okutuldu
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına şoke eden sözler: Adam değilmiş
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına şoke eden sözler: Adam değilmiş
8 ay önce öldürülen 76 yaşındaki kadının katil zanlısı şoke etti
8 ay önce öldürülen 76 yaşındaki kadının katil zanlısı şoke etti