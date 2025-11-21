BIST 10.902
DOLAR 42,45
EURO 48,92
ALTIN 5.550,16
HABER /  EKONOMİ

Altın haftayı böyle kapattı! En fazla işlem yapanlar...

Altın haftayı böyle kapattı! En fazla işlem yapanlar...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 5 milyon 745 bin liraya indi.

Abone ol

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 720 bin lira, en yüksek 5 milyon 825 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 0,5 azalışla 5 milyon 745 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 775 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 445 milyon 871 bin 339,04 lira, işlem miktarı ise 2 bin 72,22 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 808 milyon 471 bin 52,38 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tavuk dürüm yemişlerdi! 5 öğrenci hastanelik oldu
Tavuk dürüm yemişlerdi! 5 öğrenci hastanelik oldu
Avrupa Birliği'nden ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planına tepki
Avrupa Birliği'nden ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planına tepki
İmralı ziyareti için oylama bitti! Komisyondan ne karar çıktı?
İmralı ziyareti için oylama bitti! Komisyondan ne karar çıktı?
Yeniyol Grubu'ndan İmralı önerisi: Online bağlantı kurulsun
Yeniyol Grubu'ndan İmralı önerisi: Online bağlantı kurulsun
Epstein belgelerinde FETÖ detayı! O bağlantılar gün yüzüne çıktı
Epstein belgelerinde FETÖ detayı! O bağlantılar gün yüzüne çıktı
Bakan Göktaş, Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı'nda konuştu
Bakan Göktaş, Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı'nda konuştu
FIFA, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi
FIFA, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi
Malatya'da depremde 26 kişinin öldüğü Balanlı Apartmanı'na ilişkin davada karar
Malatya'da depremde 26 kişinin öldüğü Balanlı Apartmanı'na ilişkin davada karar
Devrilen pikaptaki öğretmen hayatını kaybetti
Devrilen pikaptaki öğretmen hayatını kaybetti
DEM Parti'den CHP'ye 'İmralı' tepkisi: "Sorumluluk almayanları tarih yazacak"
DEM Parti'den CHP'ye 'İmralı' tepkisi: "Sorumluluk almayanları tarih yazacak"
Kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Ongan için Bilecik'te mevlit okutuldu
Kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Ongan için Bilecik'te mevlit okutuldu
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına şoke eden sözler: Adam değilmiş
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına şoke eden sözler: Adam değilmiş