Böcek Ailesi'nin ölümüne ilişkin soruşturmada otel sahibi ve çalışanı tutuklandı

Fatih’te anne, baba ve 2 çocuğun ‘zehirlenme’ iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında otel sahibi ve çalışanı tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 10'a yükseldi.

Türkiye'nin takip ettiği olayda yeni gelişme. Almanya’dan 9 Kasım’da İstanbul’a gelen ve Fatih ilçesindeki bir otelde kalan Böcek Ailesi, 12 Kasım sabahı rahatsızlanarak taksiyle hastaneye gitti.

Tedavilerinin ardından tekrar otele dönen aile, 13 Kasım gece saat 01.00 sıralarında yeniden fenalaştı.

ÖNCE ANNE VE ÇOCUKLARI SONRA BABA HAYATINI KAYBETTİ

Otel yetkililerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan çocuklar, tüm müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetti.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren anne 14 Kasım’da, baba ise 17 Kasım’da yaşamını yitirdi. 

OTEL SAHİBİ VE ÇALIŞANI DA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında otel sahibi ve çalışanı tutuklanırken toplam tutuklu sayısı 10'a yükseldi. 

DAHA ÖNCE 8 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanmıştı. 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. 

