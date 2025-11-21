BIST 10.923
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Güney Afrika'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentine ulaştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde önemli zirve. Yarın ve ertesi gün Johannesburg’da düzenlenecek 20’nci G20 Liderler Zirvesi için hazırlıklar tamamlandı. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILIYOR

Zirveye katılan liderlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Erdoğan, bu kapsamda "TUR" uçağıyla Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentine geldi. 

HAVAALANINDA KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti Konut, Su ve Esenlik Bakanı Thembisile Simelane, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç ile diğer ilgililer karşıladı.

Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Güney Afrika Cumhuriyeti'ne geldi.

İKİLİ TEMASLARDA BULUNACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Johannesburg EXPO Center'da düzenlenen zirve marjında yarın iki ayrı oturuma katılması, ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve liderler onuruna verilen akşam yemeğinde yer alması bekleniyor.

