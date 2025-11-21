Trump: Ukrayna'nın barış planımızı kabul etmesi için son tarih Perşembe günü

Beyaz Saray tarafından Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesi için hazırlanan plan hakkında açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın kabul edilmesine ilişkin "Perşembe günü bizim için uygun bir zaman gibi görünüyor" dedi.

Rusya-Ukrayna hattında hareketli bir hafta yaşanıyor. Beyaz Saray, tarafından hazırlanan 28 maddelik barış planı için Ukrayna ve Rusya'dan gelecek yanıtlar bekleniyor.

TRUMP UKRAYNA'YA TARİH VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump da, bir radyo röportajında, Ukrayna’nın Rusya ile savaşı sona erdirecek ABD destekli barış teklifini kabul etmesi için perşembe gününün uygun bir son tarih olduğunu düşündüğünü söyledi.

"PERŞEMBE BİZİM İÇİN UYGUN"

Trump, cuma günü Fox News Radio’da yayınlanan The Brian Kilmeade Show programına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Pek çok son tarih koydum, ancak işler iyi gidiyorsa bu süreleri uzatmayı tercih edersiniz.

Fakat perşembe günü bizim için uygun bir zaman gibi görünüyor.

ZELENSKY PLAN İÇİN ULUSA SESLENDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de, Rusya ile yapılacak olası yeni barış anlaşması çerçevesi konusunda ABD ile yürütülen görüşmeler sürerken, Ukraynalılara birlik çağrısı yaparak ülkenin “ya en büyük müttefikini kaybetme ya da onurundan vazgeçme” riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Zelensky, "Özgürlük olmadan, onursuz, adaletsiz bir yaşam ve bize iki kez saldırmış olanlara güvenmemiz istenecek. Bizden bir yanıt bekleyecekler. 24 Şubat'ta Ukrayna’yı satmadık, şimdi de satmayacağız. Halkın benimle olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.