Cinsel içerikli paylaşım yapan 102 hesaba erişim engeli

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan sanal devriyelerde cinsel içerikli yayın yaptığı tespit edilen 102 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri internet ortamında yürüttükleri sanal devriyeler sırasında bazı sosyal medya hesaplarının genel ahlak kurallarına aykırı, Türk aile ve toplum yapısını zedeleyen, çocukların erişebileceği ve psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek cinsel içerikli ve müstehcen paylaşımlar yaptığını belirledi.

102 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Bahse konu paylaşımların sosyal medya platformları ve internet üzerinden yayılmasını engellemek amacıyla çalışma yapan ekipler, 102 sosyal medya hesabına ilgili kanun gereğince erişim engeli getirdi.