BIST 10.923
DOLAR 42,44
EURO 48,89
ALTIN 5.568,22
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

İrfan Can Kahveci'nin geleceği belli oluyor!

İrfan Can Kahveci'nin geleceği belli oluyor!

Fenerbahçe'de kadro dışı olan İrfan Can Kahveci’nin takımdaki geleceğiyle ilgili karar Galatasaray derbisinden sonra verilecek.

Abone ol

Fenerbahçe’nin 30 yaşındaki futbolcusu İrfan Can Kahveci, yaklaşık 1,5 ay önce kadro dışı bırakılmıştı.

İRFAN CAN KAHVECİ, BAŞKAN SARAN'LA GÖRÜŞECEK

Bu süreçte çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren ve milli maçtan sonra yaptığı açıklamayla takıma geri dönmek istediğini belirten İrfan Can, Başkan Sadettin Saran ile bir görüşme gerçekleştirecek. 

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Başbakanı Netanyahu: Türkiye ile anlaşmak istiyorum
İsrail Başbakanı Netanyahu: Türkiye ile anlaşmak istiyorum
Komisyondan İmralı'ya gidecek isimler belli oldu
Komisyondan İmralı'ya gidecek isimler belli oldu
Paul Pogba, sahalara dönmeye hazırlanıyor
Paul Pogba, sahalara dönmeye hazırlanıyor
Böcek Ailesi'nin ölümüne ilişkin soruşturmada otel sahibi ve çalışanı tutuklandı
Böcek Ailesi'nin ölümüne ilişkin soruşturmada otel sahibi ve çalışanı tutuklandı
Gururumuz Alperen Şengün’ün yıldızı NBA’de her geçen yıl daha fazla parlıyor
Gururumuz Alperen Şengün’ün yıldızı NBA’de her geçen yıl daha fazla parlıyor
Trump: Ukrayna'nın barış planımızı kabul etmesi için son tarih Perşembe günü
Trump: Ukrayna'nın barış planımızı kabul etmesi için son tarih Perşembe günü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Güney Afrika'ya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Güney Afrika'ya geldi
Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ davasında ara karar
Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ davasında ara karar
İstanbul'da 25 zehirlenme vakası daha! Aynı restoranda yemek yemişler
İstanbul'da 25 zehirlenme vakası daha! Aynı restoranda yemek yemişler
Çakarlı araç kullanan sürücüye 276 bin lira ceza
Çakarlı araç kullanan sürücüye 276 bin lira ceza
Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs
Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs
Bakan Işıkhan: Asgari ücret belirlemede önceliğimiz tarafların uzlaşmaya varması
Bakan Işıkhan: Asgari ücret belirlemede önceliğimiz tarafların uzlaşmaya varması