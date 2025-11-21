İrfan Can Kahveci'nin geleceği belli oluyor!

Fenerbahçe'de kadro dışı olan İrfan Can Kahveci’nin takımdaki geleceğiyle ilgili karar Galatasaray derbisinden sonra verilecek.

Abone ol

Fenerbahçe’nin 30 yaşındaki futbolcusu İrfan Can Kahveci, yaklaşık 1,5 ay önce kadro dışı bırakılmıştı.

İRFAN CAN KAHVECİ, BAŞKAN SARAN'LA GÖRÜŞECEK

Bu süreçte çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren ve milli maçtan sonra yaptığı açıklamayla takıma geri dönmek istediğini belirten İrfan Can, Başkan Sadettin Saran ile bir görüşme gerçekleştirecek.