Bursa'da yasa dışı bahis operasyonu: 7 zanlı tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Bursa'da Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında yasa dışı bahis oynanmasına yer veya imkan sağlama, internet üzerinden erişim sağlama ve para nakline aracılık etme suçlarına yönelik geniş çaplı çalışma düzenlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), bankalar, GSM operatörleri ve çeşitli ödeme kuruluşlarıyla yapılan yazışmalar sonucu yürütülen teknik çalışmalarda 10 şüpheli şahıs ile 1 iş yeri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken bir şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

