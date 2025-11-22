Mehmet Ali Erbil'in hastalığı nüksetti, fenalaştı! Sağlık durumu nasıl?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle fenalaştı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaptığı evlilikle çok konuşulmuştu.

Ünlü ismin kaçış sendromu rahatsızlığının nüksetmesi üzerine evinde fenalaştığı ortaya çıktı.

Çağrılan doktor tarafından müdahale edilen Erbil’in istirahat ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mehmet Ali Erbil, 2021 yılında evinin banyosunda düşüp yaralanmasının ardından hastaneye kaldırılan ve kaçış sendromu rahatsızlığı nüksetmesi edeniyle uzun bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Rahatsızlığıyla ilgili konuşan Erbil, "Kaçış sendromu Türkiye'de iki dünyada 30 tane var. Damarlarımdan su kaçıyor. Bir tedavi 40 bin lira 50 bin lira tutuyor. Allah razı olsun devletimizden yardımcı oluyor. Eğer ilaç almazsam ölümcül boyutlara ulaşıyor. İtalya'da bana bu ilacı vermediler pahalı olduğu için. 21 günde bir uygulanıyor" demişti.

Kaçış sendromu nedir?

Kaçış sendromu, nadir görülen ve kandaki plazma sıvısının damar dışına sızmasıyla oluşan ataklarla seyreden ciddi bir hastalıktır. Bu ataklar tansiyonda ani düşüşe ve müdahale edilmezse organ yetmezliği ile ölüme yol açabilir. Septik ya da anafilaktik şokla karıştırılabileceği için doğru tanı çok önemlidir. Ataklar enfeksiyon, yorgunluk gibi durumlarla tetiklenebilir ve kişiden kişiye değişen sıklıkta ortaya çıkar; kimi hastada tek sefer görülürken bazılarında yılda birkaç kez tekrarlayabilir.