Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatma kararı aldı! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Arçelik, Tayland'ın Rayong bölgesindeki buzdolabı üretim tesisini kapatma kararı aldı. Üretimin 1 Aralık 2025 itibarıyla tamamen sonlandırılacağını duyuran Arçelik, 411 personeline kıdem ve ihbar olarak 3 milyon dolar ödeyecek.

Arçelik, küresel verimlilik ve optimizasyon stratejisi kapsamında Tayland'ın Rayong bölgesinde bulunan buzdolabı üretim tesisinde faaliyetleri durdurma kararı aldı. Arçelik, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Tayland'daki buzdolabı işletmesinde üretimin 1 Aralık 2025 itibarıyla tamamen sonlandırılacağını duyurdu. Şirket, mevcut kapasitenin Arçelik'in diğer üretim tesislerine kaydırılacağını ifade etti.

411 çalışanın iş akdi feshedilecek

Kapanış kararı kapsamında Rayong tesisinde görev yapan 411 çalışanın iş akitlerinin feshedileceği açıklandı. Arçelik, bu personele ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının toplam maliyetinin yaklaşık 3 milyon dolar olacağını bildirdi.

Operasyonel yapı yeniden düzenleniyor

Şirket yönetimi, söz konusu adımın "küresel faaliyet yapısının yeniden düzenlenmesi" sürecinin bir parçası olduğunu vurguladı. Arçelik ayrıca, kapanışın üretim hacmi ve satışlarda beklenmeyen bir olumsuzluk yaratmasının öngörülmediğini belirtti.

Arçelik'ten KAP açıklaması

Arçelik'in KAP bildirimi şöyle paylaşıldı:

"Arçelik'in küresel boyutta verimlilik ve optimizasyon çalışmaları kapsamında yapılan analizler sonucunda; üretim tesislerinden Tayland Rayong'da bulunan Buzdolabı İşletmesi'nde üretimin durdurulmasına karar verilmiştir. İşletmedeki kapasite kullanımlarının Şirketimize ait diğer işletmelere kaydırılması planlanmaktadır."

