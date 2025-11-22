Fenerbahçe Beko Partizan maçınnda Sırp taraftarlardan tepki çeken pankart

Eurolig’te oynanan Partizan-Fenerbahçe Beko maçında ev sahibi ekibin taraftarları Sultan 1. Murad’ın Kosova Savaşı’nda bıçaklanarak öldürüldüğü anın pankartını açtı.

Sırp taraftarlar EuroLeague'de oynanan Partizan-Fenerbahçe Beko maçında bir skandala daha imza attı. Sırbistan ekibi Partizan’ın aşırı sağcı taraftar grubu Grobari, Fenerbahçe Beko maçının başında skandal bir pankart açıp marş söyledi.

Sırp taraftarların açtığı pankartta 1. Kosova savaşında Osmanlı Padişahı 1. Murad’ı hançerleyerek öldürdüğü söylenen Sırp asilzade Miloş Obiliç’in bulunduğu görüldü.

Açılan pankartta Miloş’un 1. Murad’ı hançerlediği söylenen sahnenin tasviri yer alırken, Grobari üyeleri pankartı açtıktan sonra, Kızılyıldız ve Partizan tribünlerinin Türk takımlarıyla karşılaşmalarında söylediği besteyi söyledi. Bestede, “Her Türk bilir, Sırp oğlu Obiliç'in Sultan Murat'ı nasıl hançerlediğini” ifadelerinin yer alması büyük tepki çekti.

Karşılaşmada kazanan ise 99-87'lik skorla temsilcimiz Fenerbahçe Beko oldu.

"Çok geldik, çok gördük ve çok ezdik!"

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, açılan pankarta tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, "Partizan tribünlerinin, takımımız Fenerbahçe Beko’ya karşı hazırladığı ve şanlı tarihimize yönelik kışkırtıcı pankartı açanlar; Çirmen Muharebesi ile Meriç Nehri arasındaki tarihi bağı, o kutlu zaferin hükümdarı Kosova Fatihi Şehit Sultanımız Murad-ı Hüdavendigâr’ı unutmamış olmalı! Çünkü, Kosova’da o günden bugüne hâlâ mübarek ezan sesi var ve bu ezan sesi kıyamete kadar susmayacak. Çok geldik, çok gördük ve çok ezdik! Takımımız Fenerbahçe ise bu küstahlığa en doğru cevabı sahada vermiş, galibiyetiyle gereken dersi göstermiştir. Var olun çocuklar!" ifadelerine yer verdi.