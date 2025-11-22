BIST 10.923
DOLAR 42,44
EURO 48,92
ALTIN 5.552,10
HABER /  SPOR

Alperen Şengün'ün performansı galibiyete yetmedi! Rockets Nuggets'a kaybetti

Alperen Şengün'ün performansı galibiyete yetmedi! Rockets Nuggets'a kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda (Emirates NBA Cup) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 14 sayıyla oynadığı maçta Denver Nuggets'a 112-109 yenildi.

Abone ol

Toyota Center'daki karşılaşmada Alperen, 14 sayı, 6 asist ve 5 ribauntla oynadı. Rockets'da Reed Sheppard, 27 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken Jabari Smith, 21 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı. Nuggets'da Nikola Jokic, 34 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistle "double-double" yaparak takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

Jamal Murray, 26 sayı ve 10 asistle Nuggets'a "double-double" yaparak katkı verdi. Nuggets, NBA Cup'taki ikinci galibiyetini alırken Rockets ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Anthony Edwards'ın 41 sayısı yeterli olmadı

Mortgage Matchup Center'da oynanan karşılaşmada, Phoenix Suns sahasında Minnesota Timberwolves'u 114-113 yendi.

Timberwolves'da Anthony Edwards, 41 sayıyla oynarken Rudy Gobert, 12 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaptı.

Suns'da Dillon Brooks 22, Collin Gillespie 20 sayı kaydedarken Devin Booker, 16 sayı ve 10 asistle oynadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ameliyattan korkan kadının vücudundan çıkan şey hayrete düşürdü! "21 yıldır böylesini görmedim"
Ameliyattan korkan kadının vücudundan çıkan şey hayrete düşürdü! "21 yıldır böylesini görmedim"
Bakan Tekin'den muhalefete cemaat tepkisi: Kimle imzalayacağız?
Bakan Tekin'den muhalefete cemaat tepkisi: Kimle imzalayacağız?
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatma kararı aldı! Personele 3 milyon dolar ödenecek
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatma kararı aldı! Personele 3 milyon dolar ödenecek
Fenerbahçe Beko Partizan maçınnda Sırp taraftarlardan tepki çeken pankart
Fenerbahçe Beko Partizan maçınnda Sırp taraftarlardan tepki çeken pankart
Tokat'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Tokat'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var
İddia: 50 bin mahkuma kısmi af geliyor! İki suç kapsam dışında kalacak
İddia: 50 bin mahkuma kısmi af geliyor! İki suç kapsam dışında kalacak
CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat'tan CHP yönetimine İmralı tepkisi
CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat'tan CHP yönetimine İmralı tepkisi
Mehmet Ali Erbil'in hastalığı nüksetti, fenalaştı! Sağlık durumu nasıl?
Mehmet Ali Erbil'in hastalığı nüksetti, fenalaştı! Sağlık durumu nasıl?
TFF Tahkim Kurulu kararını verdi! Cezaları kesinleşen 149 hakemin kariyeri sona erdi!
TFF Tahkim Kurulu kararını verdi! Cezaları kesinleşen 149 hakemin kariyeri sona erdi!
Fenerbahçe Beko Partizan engelini rahat geçti Eurolig'de üst üste 4. galibiyet
Fenerbahçe Beko Partizan engelini rahat geçti Eurolig'de üst üste 4. galibiyet
Zeytinburnu'nda iş yerindeki silahlı kavga: 2 ölü 1 yaralı
Zeytinburnu'nda iş yerindeki silahlı kavga: 2 ölü 1 yaralı
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yasa dışı bahsi özendirmekten kırmızı bülten kararı
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yasa dışı bahsi özendirmekten kırmızı bülten kararı