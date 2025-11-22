Trump Mamdani ile görüştü: Çok mantıklı bir insanla tanıştım

ABD Başkanı Donald Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Zohran Mamdani ile başkentte çok üretken bir toplantı yaptıklarını söyledi.

Trump ve Mamdani, Beyaz Saray'da basına kapalı yaptıkları görüşmenin ardından Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Mamdani ile "çok üretken bir toplantı" yaptıklarını belirten Trump, "Ortak noktamız, sevdiğimiz bu şehrin çok iyi işler yapmasını istememiz. Belediye Başkanı'nı tebrik etmek istedim. İlk on seçimlerden başlayarak çok güçlü, çok zeki insanlara karşı inanılmaz bir yarış yürüttü." dedi.

Trump, görüşmede, Mamdani ile konut, konut inşası, gıda, fiyatlar ve petrol fiyatlarının düşmesi gibi çok güçlü ortak noktalar hakkında konuştuklarını dile getirdi.

New Yorklulara "Gerçekten harika bir belediye başkanınız olacak." diyen Trump, "Ne kadar başarılı olursa, o kadar mutlu olurum. Herkesin hayalini gerçekleştirmesine, güçlü ve çok güvenli bir New York'a sahip olmasına yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

Trump, Mamdanı ile yaptığı görüşmede "bazı görüşlerinin de değiştiğini" söyleyerek, onun "güvenli bir New York isteğini" belirtti ve "Bu adam, bence şu anda New York'a odaklanmış durumda. Gerçekten harika bir iş çıkarma şansı olduğunu düşünüyorum. Ona yardım edeceğiz." diye konuştu.

"Çok mantıklı bir insanla tanıştım"

New York Belediye Başkanı olmanın "büyük bir olay" olduğunu belirten Trump, Mamdani'ye dönerek, "Bence gerçekten bir dönüm noktasındasın. Öyle ya da böyle, her şey harika gidebilir ya da farklı bir yöne gidebilir ve bence gerçekten harika bir iş çıkarma şansın var. Kendini Demokratların lideri olarak görüyorsun ve bence bu onun için daha uygun." İfadelerini kullandı.

Trump, basın mensuplarına Mamdani için "Sanırım çok mantıklı bir insanla tanıştım. New York'u tekrar harika görmek isteyen ve buna odaklanan bir adamla tanıştım." şeklinde ifadeler kullandı.

Dış politika konusunda ABD'nin Ukrayna-Rusya savaşı için sunduğu 28 maddelik barış planı konusundaki bir soruya da Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenksiy için "Zelenskiy, barış planımı beğenmek zorunda kalacak. Bir noktada bazı şeyleri kabul etmek zorunda kalacak. Ona Oval Ofis'te, 'Kartlar sende değil' demiştim. Hatırlıyor musunuz?" diye karşılık verdi.

Trump, Zelenskiy'nin sundukları barış planından hoşlanmaması halinde "O zaman savaş yapmaya devam etsinler." ifadesini kullandı.

"Başkan'la geçirdiğim zamandan ve sohbetten memnun kaldım"

Mamdani de Trump ile yaptığı görüşmeden memnun olduğunu belirterek, ABD'nin en pahalı şehrinde yaşam mücadelesi veren 8,5 milyon New Yorkluya uygun fiyatlı konut sağlama dahil, New York'un ihtiyaçlarına odaklanan verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Mamdani, 'Kiralardan, market alışverişlerinden, kamu hizmetlerinden bahsettik. İnsanların evlerinden atılmalarının farklı yollarından bahsettik. Başkan'la geçirdiğim zamandan ve sohbetten memnun kaldım. Siparişler için uygun fiyatlı konut sağlamak üzere birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.' diye konuştu.

Trump ile kendisinin pozisyonlarının ve görüşlerinin çok net olduğunu belirten Mamdani, "Başkanla ilgili gerçekten takdir ettiğim şey, toplantıda, aramızda olan çok sayıda anlaşmazlık noktasına değil New Yorklulara hizmet etme konusundaki ortak amacımıza odaklanmamız oldu." dedi.

Mamdani, Trump'a seçim kampanyasında odağın büyük ölçüde yaşam maliyeti krizi olduğunu aktardığını anlatarak, "New York'ta Başkan Trump'a oy veren seçmenlerle konuştuğumuzda, yaşam maliyetinden bahsettiklerini duyduk, biz de aynı konuya odaklanıyoruz ve işte tam da bu noktada Başkan ile ortaklaşa olarak uygun fiyatlı yaşam gündeminde New Yorklulara hizmet etmeyi dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına yönelttiği eleştiriler konusundaki sorulara da Mamdani, Trump'a İsrail hükümetinin soykırım yaptığından, ABD hükümetinin bunu finanse ettiğinden bahsettiğini söyledi ve "Başkan'la yaptığımız toplantıda birçok New Yorklunun vergi gelirlerinin New Yorkluların yararına ve temel insan onurunu karşılayabilmeleri için harcanmasını istemesiyle ilgili duydukları endişeyi paylaştım." dedi.

Mamdani, Trump ile görüşmede ayrıca İsrail konusunda "uluslararası insan hakları" üzerinden gidilmesi gerektiğini, bunların şu an halen ihlal edildiğini ve nerede olursa olsun bu konuda yapılması gereken çalışmaları dile getirdiğini de kaydetti.

Mamdani'nin New York Belediye başkanı seçilmesi

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'daki seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu.

CBS News'in verilerine göre, seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu. Seçimde, Mamdani 1 milyon 39 bin oy elde etti.

Mamdani, 1 Ocak 2022'de görevi üstlenen Eric Adams'ın hizmet süresinin 1 Ocak 2026'da sona ermesiyle, New York Belediye Başkanlığını devralacak. New York, 9 milyona yakın nüfusa sahip.