Ataşehir'de güzellik merkezine silahlı saldırı

Ataşehir'de güzellik merkezi olarak faaliyet gösteren iş yerine silahlı saldırıda bulunan motosikletli 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İçerenköy Mahallesi Adem Sokak'a gelen motosikletli 2 kişi henüz belirlenemeyen nedenle güzellik merkezine ateş açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, polis ekipleri binanın 4 farklı noktasına kurşun isabet ettiğini tespit etti.

Ekipler, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.