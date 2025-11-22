BIST 10.923
DOLAR 42,44
EURO 48,92
ALTIN 5.552,10
HABER /  GÜNCEL

Ataşehir'de güzellik merkezine silahlı saldırı

Ataşehir'de güzellik merkezine silahlı saldırı

Ataşehir'de güzellik merkezi olarak faaliyet gösteren iş yerine silahlı saldırıda bulunan motosikletli 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İçerenköy Mahallesi Adem Sokak'a gelen motosikletli 2 kişi henüz belirlenemeyen nedenle güzellik merkezine ateş açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, polis ekipleri binanın 4 farklı noktasına kurşun isabet ettiğini tespit etti.

Ekipler, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

