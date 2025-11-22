Demet Akalın artık pes etti! Artık kiraya vermeyecek

Demet Akalın evinde 5 bin TL'ye oturduğu pilot kiracısına "Bu evleri siz bedava oturun diye almadık, adam çöktü evime ya" diye isyan etmişti. Akalın, "Kiracı yüzünden evi 'yok paraya' geçen yıl sattım. İki evim var, sırf bu yüzden kiraya vermiyorum" dedi.

Abone ol

Demet Akalın evinde 5 bin TL'ye oturan pilot kiracısıyla sorun yaşıyordu.

Kiracısından evi tahliye etmesini isteyen, ancak olumsuz yanıt alan Akalın isyan etmişti:

"Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. O paraya artık bir mekanda yemek yeniyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş. Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta bekliyordum 10-12 saat... Millete yaka iğnesi takıyordum, herkesin ağız kokusunu çekiyordum. Onu krediyle ödedim. Sen gidip 'programda benden bahsetti, zam yapmaktan vazgeçtim' diyeceksin."

EVLERİNİ SATTI

Ünlü şarkıcı, sorunu çözemeyince çareyi evini satmakta bulmuştu.

Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı'ya konuşan Demet Akalın, "Kiracı yüzünden evi 'yok paraya' geçen yıl sattım. Emeklerime yazık oldu. İki evim var, sırf bu yüzden kiraya vermiyorum. Israrla boş tutuyorum. Bir daha o stres ve gerginlikle uğraşamam" ifadelerini kullandı.