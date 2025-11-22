BIST 10.923
HABER /  MEDYA

Gürsel Tekin'den Halk TV, Sözcü TV ve NOW TV hamlesi

Gürsel Tekin'den Halk TV, Sözcü TV ve NOW TV hamlesi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, Halk TV, Sözcü TV ve NOW TV'ye çıkmak için yargıya başvurduğunu söyledi. Tekin, "Siz yayınlarınıza Aziz İhsan Aktaş'ın suç ortaklarını çıkaracaksınız, bize hakaret edecekler, biz de cevap hakkımızı kullanacağız." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan, sonrasında partiden ihraç edilen Gürsel Tekin, Çağlar Cilara'nın sunduğu programa konuk oldu ve Cilara'nın sorularını yanıtladı.

Medyada kendisine dair eleştiri ve haberlere ilişkin konuşa Tekin, "Elbette eleştirebilirler, kaldı ki biz eleştiriye de açığız. Bir telefon kadar yakınım" ifadelerini kullandı.

Tekin, Cilara'nın, "Çıkarmıyorlar mı sizi Halk TV'ye, Sözcü TV'ye, NOW TV'ye?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Hayır. 45 gündür bekliyorum. Şimdi yargıya başvurdum. Yargı yoluyla çıkacağım. Bu benim en doğal hakkımdır. Neden çıkmak istiyorum? Siz yayınlarınıza Aziz İhsan Aktaş'ın suç ortaklarını çıkaracaksınız, bize hakaret edecekler, biz de cevap hakkımızı kullanacağız. Kullanacağım kardeşim. Onların gözünün içine bakarak kullanacağım. Çünkü bizim veremeyeceğimiz hiçbir şey yok."

