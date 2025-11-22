G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Güney Afrika'da başladı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde "Dayanışma, Eşitlik ve Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı.

Abone ol

Johannesburg Fuar Merkezi'nde (NASREC) düzenlenen zirveye katılan liderler, törende Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından tek tek karşılanarak fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderler, karşılama töreninin ardından zirvenin açılış oturumuna katılmak üzere fuar merkezine giriş yaptı.

Küresel ekonomik üretimin yüzde 85'ini ve dünya ticaretinin yüzde 75'ini temsil eden, dünya nüfusunun üçte ikisini kapsayan G20 ülkelerinin liderleri, bu yılki üç oturumluk toplantıda dünya ekonomisinin geleceğine yön verecek reform başlıklarını tartışacak.

Zirvenin bugünkü ilk oturumu, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için ticaretin rolü, kalkınma finansmanı ve borç yükünün azaltılmasına odaklanacak.

İkinci oturumda afet riskinin azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadele, adil enerji dönüşümü ve gıda sistemlerinin güçlendirilmesi ele alınacak.

Liderler, ikinci oturumun ardından düzenlenecek akşam yemeğinde görüş alışverişinde bulunacak.

Yarın düzenlenecek üçüncü oturumda ise kritik minerallerin kullanımı, insana yaraşır iş olanakları ve yapay zekanın küresel ekonomi ile çalışma hayatına etkileri tartışılacak.

Afrika'daki ilk zirve

Kıtada düzenlenen ilk G20 Zirvesi, aynı zamanda Afrika Birliği'nin (AfB) ilk kez daimi üye olarak katılım göstermesiyle dikkati çekiyor.

Bu adım, Afrika'nın küresel yönetişimde daha güçlü aktör olma yolunda önemli dönüm noktası görülüyor.

Zirvede AfB'yi Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf temsil ediyor.

Zirveye katılım

Avrupa Birliği ve Afrika Birliği ile Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere ve ABD'nin yer aldığı 19 ülkeden oluşan G20'nin Afrika'daki ilk zirvesine bu yıl ev sahibi ülke tarafından aralarında Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya ve Vietnam'ın da aralarında bulunduğu 16 ülke davet edildi.

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yer alıyor.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de hazır bulunuyor.

Çin'i Başbakan Li Çiang'ın, Rusya’yı Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin'in temsil edeceği zirvede Arjantin ve Meksika, dışişleri bakanlarıyla temsil ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise Güney Afrika'daki beyaz azınlığa yönelik "ırk temelli ayrımcılık" iddialarını gerekçe göstererek zirveye katılmıyor.

Washington yönetimi, oturumlara katılmama kararına rağmen zirvenin sonunda dönem başkanlığının Güney Afrika'dan ABD'ye devredileceği törene katılmak üzere Pretorya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Marc D. Dillard'ın başkanlığında küçük bir heyeti görevlendirdi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın, ABD'nin zirveye maslahatgüzar seviyesinde katılması halinde devir teslim törenini gerçekleştirmeyeceği bildirilmişti.

Johannesburg'da güvenlik önlemleri had safhada

Zirveye ev sahipliği yapacak Johannesburg'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken Nasrec Fuar Merkezi'nin çevresinde kapsamlı yol kapamaları ve kontrol noktaları oluşturuldu.

Hükümetten yapılan açıklamada, şehirde 3 bin 500 ek polisin konuşlandırıldığı, ordu birimlerinin de olası acil durumlar için hazır bekletildiği bildirildi.

Zirve öncesi Johannesburg’da çeşitli sivil toplum kuruluşları ve aktivist gruplar, gösteriler düzenledi.

"Women for Change" isimli Güney Afrikalı kadın hakları sivil toplum kuruluşunun, yürütme başkenti Pretorya'da düzenlediği gösteriye katılan binlerce kişi, ortalama her saat başı 4 kadının hayatını kaybettiği ülkede kadınlara yönelik şiddet olaylarını protesto etti.