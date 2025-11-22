BIST 10.923
Okul kantini sonları oluyordu! 14 öğrenci yedikleri tavuk dönerden zehirlendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kantinden tavuk yiyen 14 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Tatlıkuyu Mahallesi'nde özel bir lisede eğitim gören 14 öğrenci, dün okul kantininde yedikleri tavuğun ardından mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı.

OKULA SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

Öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirirken; ihbarla okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 14 öğrenci, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki farklı hastanelere kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Diğer yandan Gebze Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, kantinde satılan tavuktan incelemek üzere numune aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

