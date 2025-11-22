BIST 10.923
DOLAR 42,44
EURO 48,92
ALTIN 5.552,10
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Konya'da Büyükşehir Belediyesi 30 bin öğrenciye burs verecek

Konya'da Büyükşehir Belediyesi 30 bin öğrenciye burs verecek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ailesi Konya'da ikamet eden lisans düzeyindeki 30 bin öğrenciye eğitim desteğinde bulunacaklarını duyurdu.

Abone ol

Altay, yazılı açıklamasında, öğrencilerin fırsat eşitliği içinde yetişmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Gençlerin hayallerine ulaşabilmeleri amacıyla eğitime verdikleri desteği bir görev değil, gönülden bir sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi ilkokul 1'den lise son sınıfa kadar olan öğrencilerimiz ile üniversiteye hazırlanan gençlerimize eğitim desteğinde bulunuyoruz. Şimdi ise bunlara ilave olarak ailesi Konya'da ikamet eden lisans düzeyindeki 30 bin öğrencimize eğitim desteğinde bulunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemizin web sitesi üzerinden yapılacak başvurular sonrası şartları sağlayan öğrencilerimizin hesaplarına şubat ve mayıs aylarında 5 bin liralık iki eşit taksitte, toplam 10 bin lira ödeme yapacağız. Burs desteğimizin tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin geleceği olan gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Öğrenciler, "egitimdestekleri.konya.bel.tr" adresinden 21 Kasım ile 31 Aralık tarihlerinde başvuru yapabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrai ordusu Esad sonrası Suriye'de 19 yeni üs kurdu
İsrai ordusu Esad sonrası Suriye'de 19 yeni üs kurdu
Keyfi imar değişikliklerinin önüne geçecek yeni düzenleme hayata geçiriliyor
Keyfi imar değişikliklerinin önüne geçecek yeni düzenleme hayata geçiriliyor
Kimyasal zehirlenmelere müdahalede "doğru bilinen yanlışlar" ölüm riskini artırıyor
Kimyasal zehirlenmelere müdahalede "doğru bilinen yanlışlar" ölüm riskini artırıyor
Ataşehir'de güzellik merkezine silahlı saldırı
Ataşehir'de güzellik merkezine silahlı saldırı
Demet Akalın artık pes etti! Artık kiraya vermeyecek
Demet Akalın artık pes etti! Artık kiraya vermeyecek
Pervin Buldan'dan CHP'yi kızdıracak sözler! Önce paylaştı sonra sildi
Pervin Buldan'dan CHP'yi kızdıracak sözler! Önce paylaştı sonra sildi
İshaliniz geçmiyorsa dikkat! İshal konusunda uzmanından ezber bozan uyarı
İshaliniz geçmiyorsa dikkat! İshal konusunda uzmanından ezber bozan uyarı
Trump Mamdani ile görüştü: Çok mantıklı bir insanla tanıştım
Trump Mamdani ile görüştü: Çok mantıklı bir insanla tanıştım
Alperen Şengün'ün performansı galibiyete yetmedi! Rockets Nuggets'a kaybetti
Alperen Şengün'ün performansı galibiyete yetmedi! Rockets Nuggets'a kaybetti
Ameliyattan korkan kadının vücudundan çıkan şey hayrete düşürdü! "21 yıldır böylesini görmedim"
Ameliyattan korkan kadının vücudundan çıkan şey hayrete düşürdü! "21 yıldır böylesini görmedim"
Bakan Tekin'den muhalefete cemaat tepkisi: Kimle imzalayacağız?
Bakan Tekin'den muhalefete cemaat tepkisi: Kimle imzalayacağız?
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatma kararı aldı! Personele 3 milyon dolar ödenecek
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatma kararı aldı! Personele 3 milyon dolar ödenecek