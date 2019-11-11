DEAŞ'lı terörist sınır kapısında sıkışıp kaldı

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı sırasında teslim aldığı DEAŞ'lı terörist sınır dışı edildi. Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan teröristi Yunanistan'da kabul etmeyince tampon bölgede sıkışıp kaldı.

Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı terörist Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi. Yunan tarafının geri gönderdiği DEAŞ'lı teröristi Türkiye'de kabul etmeyince iki ülke arasında kaldı. DEAŞ'lı teröristin iki ülke arasındaki tampon bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edilmesinin ardından Danimarkalı terörist de ülkesine gönderildi.

Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nda yakaladığı DEAŞ'lı terörist, bugün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi. Yunanlıların kabul etmeyip geri gönderdiği DEAŞ'lı, Türkiye de kabul etmeyince iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı.

Danimarkalı teröristin sınır dışı işlemleri tamamlandı

Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edilmesinin ardından Danimarkalı terörist de ülkesine gönderildi. Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Danimarkalı YTS polis eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sınır dışı işlemleri tamamlanan terörist, Kopenhag'a gönderilmek üzere polis eşliğinde Türk Hava Yolları uçağına bindirildi. Suriye'de yakalanan diğer yabancı terörist savaşçılarının da işlemleri tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.