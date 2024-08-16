CZN Burak, çocukluk hayali olan Ferrari marka aracına kavuştu

Türkiye'nin dünyaca ünlü markalarından biri haline gelen CZN Burak, işlerini yoluna koydu. Bir dönem yeni mekanı için araçlarını satan fenomen isim, çocukluk hayali olan Ferrari marka aracına kavuştu.

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CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir; Instagram, TikTok ve YouTube'da milyonlarca takipçiye sahip. Türkiye'nin dünyaca ünlü markası haline gelen CZN Burak, son dönemde hayallerini bir bir gerçekleştirmeye başladı.

Önce İstanbul'daki tek mekanını Vadi İstanbul Mall'da açan CZN Burak, sonrasında dünyanın farklı noktalarında peş peşe restoranlar açmaya başladı.

ÇİNLİLERE KEBABI SEVDİRECEK

Dubai, İngiltere, Bahreyn, Tacikistan ve Ürdün'ü şimdi de Çin takip ediyor. CZN Burak, yakın zamanda Çin'de de sevenleriyle buluşacak. Peş peşe mekanlarını açan CZN Burak, bu süreçte hayallerini de gerçekleştiriyor.

ARAÇ HAYALİ GERÇEK OLDU

İstanbul'daki tek mekanını açarken bazı spor arabalarını satan Burak Özdemir, işlerini yeniden yoluna koymasıyla birlikte yeni bir spor araç satın aldı.

Çocukluğundan bu yana Ferrari hayali kurduğunu belirten CZN Burak, yeni aracını Vadi İstanbul'daki mekanının önüne çekerek poz verdi.

PLAKA DETAYI

CZN Burak'ın aracındaki plaka detayı da dikkatlerden kaçmadı.

Aracın plakasının sonu '31' olması, Burak Özdemir'in memleketinin Hatay olmasından kaynaklanıyor.

KALPLERİ KAZANIYOR

Kimi zaman Suriye'de savaş mağduru çocuklara yemek yapan, kimi zaman yoksulluk içinde büyüyen Afrikalı çocukların yüzünü güldürmek için yollara düşen CZN Burak'ın dünyanın farklı noktalarında sevenleri var.

'En güzel bağ sevgidir' sloganıyla yollara düşen CZN Burak, Türkiye'nin farklı illerindeki ihtiyaç sahipleri için de sürekli organizasyonlar düzenliyor.