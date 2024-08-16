BIST 9.822
DOLAR 33,68
EURO 37,09
ALTIN 2.703,00
HABER /  GÜNCEL

Maymun çiçeği şüphesiyle karantina iddiası! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

Maymun çiçeği şüphesiyle karantina iddiası! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

Çeşitli medya organlarında yer alan "Sakarya'da maymun çiçeği şüphesiyle bir kişi karantinaya alındı" iddiasına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Abone ol

Sakarya Sağlık Müdürlüğü, kentte tedavi altına alınan Senegallinin M çiçeği hastası olmadığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çeşitli medya organlarında yer alan "Sakarya'da maymun çiçeği şüphesiyle bir kişi karantinaya alındı" başlıklı haberlerin ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yapma gereği görüldüğü belirtildi.

'M ÇİÇEĞİ OLMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR'

Açıklamada, habere konu olan Senegal uyruklu hastanın öyküsünde iki yıldır devam eden ve halk arasında "kelebek hastalığı" olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastası olduğunun belirlendiği kaydedilerek "Hastanın SLE tedavisi devam etmektedir. Hasta, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup iddialardaki belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DA BAZI İDDİALARI YALANLADI: GÖRÜNTÜLER İRAN'DAN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından "M çiçeği virüsü" bulaşan kişiye ait olduğu iddiasıyla paylaşılan görüntülerin manipülasyon içerdiğini bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bahse konu olan fotoğrafın, 2022 yılında İran'daki protestolar sırasında av tüfeğinden çıkan saçmalarla vurulan bir adamı gösterdiği belirtildi.

Fotoğrafın M çiçeği hastalığı ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı ifade edilerek, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
TBMM'de yumruklu kavga: İki milletvekiline kınama cezası verildi
TBMM'de yumruklu kavga: İki milletvekiline kınama cezası verildi
İbrahim Yumaklı: 47 yangından 30'u kontrol altına alındı
İbrahim Yumaklı: 47 yangından 30'u kontrol altına alındı
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
İzmir Karşıyaka'daki orman yangını sanayi sitesine sıçradı
İzmir Karşıyaka'daki orman yangını sanayi sitesine sıçradı
Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı
Konut fiyatları için yıllık değişim oranı belli oldu! İki büyük şehirde fiyatlar geriledi
Konut fiyatları için yıllık değişim oranı belli oldu! İki büyük şehirde fiyatlar geriledi
Erzurum'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Erzurum'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Ankara Valiliği'nden uyarı! Tarih verildi
Ankara Valiliği'nden uyarı! Tarih verildi
Kimyasal sızıntı: 11 kişi hastanelik oldu!
Kimyasal sızıntı: 11 kişi hastanelik oldu!
TFF'den flaş karar: Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçları ertelendi
TFF'den flaş karar: Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçları ertelendi
CIA, ödülü Türkiye yerine Katar'a verdi CHP'li Namık Tan'dan olay sözler Nedim Şener tepki gösterdi
CIA, ödülü Türkiye yerine Katar'a verdi CHP'li Namık Tan'dan olay sözler Nedim Şener tepki gösterdi
Üniversiteli gencin eğitimini devam ettirebilmek için böbreğini satışa çıkardığı iddia edildi! DMM'den açıklama geldi
Üniversiteli gencin eğitimini devam ettirebilmek için böbreğini satışa çıkardığı iddia edildi! DMM'den açıklama geldi