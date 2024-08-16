Maymun çiçeği şüphesiyle karantina iddiası! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

Çeşitli medya organlarında yer alan "Sakarya'da maymun çiçeği şüphesiyle bir kişi karantinaya alındı" iddiasına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

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Sakarya Sağlık Müdürlüğü, kentte tedavi altına alınan Senegallinin M çiçeği hastası olmadığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çeşitli medya organlarında yer alan "Sakarya'da maymun çiçeği şüphesiyle bir kişi karantinaya alındı" başlıklı haberlerin ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yapma gereği görüldüğü belirtildi.

'M ÇİÇEĞİ OLMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR'

Açıklamada, habere konu olan Senegal uyruklu hastanın öyküsünde iki yıldır devam eden ve halk arasında "kelebek hastalığı" olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastası olduğunun belirlendiği kaydedilerek "Hastanın SLE tedavisi devam etmektedir. Hasta, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup iddialardaki belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DA BAZI İDDİALARI YALANLADI: GÖRÜNTÜLER İRAN'DAN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından "M çiçeği virüsü" bulaşan kişiye ait olduğu iddiasıyla paylaşılan görüntülerin manipülasyon içerdiğini bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bahse konu olan fotoğrafın, 2022 yılında İran'daki protestolar sırasında av tüfeğinden çıkan saçmalarla vurulan bir adamı gösterdiği belirtildi.

Fotoğrafın M çiçeği hastalığı ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı ifade edilerek, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.