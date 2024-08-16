TBMM'de yumruklu kavga: İki milletvekiline kınama cezası verildi

TBMM Genel Kurulu'nda Can Atalay oturumunda kavga çıktı. Milletvekilleri yumruk yumruğa kavga etti. 5 kez ara verilen Genel Kurul'da kavgaya karışan AK Partili Alpay Özalan ile Türkiye İşçi Partili Ahmet Şık'a kınama cezası verildi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Can Atalay oturumunda yumruklu kavga çıktı. AK Parti ve DEM Partili milletvekilleri dakikalarca kavga etti, yaralananlar oldu.

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ın AK Parti'ye yönelik sert sözlerinin ardından tansiyon yükseldi.

Oturuma ara verildi. Aranın ardından oturum tekrar açıldı. Kürsüdeki Ahmet Şık AK Parti'ye yönelik sert sözlerini sürdürdü.

ALPAY ÖZALAN'DAN YUMRUK

Ahmet Şık'ın sözlerine AK Partililer tepki gösterdi. AK Partili Meclis İdare Amiri Alpay Özalan yerinden kalkarak Şık'a saldırdı.

Özalan, Şık'ın boğazına sarılarak kürsüden indirmeye çalıştı. Şık da Özalan'a yumruk attı. Ardından milletvekilleri kürsüye koştu.

DEM Partililer ile AK Partililer yumruk yumruğa kavga etti.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Genel Kurul salonunda kan izleri görüldü. Yaşanan büyük kavganın ardından oturuma 45 dakika ara verildi.

Bu sırada yaralananlara ilk müdahale yapıldı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaşananlara "Sözlerin havada uçuşacağı bir yerde yumruklar, tekmeler uçuşuyor. Yerlerde kan var. Gözümüzün önünde oldu, kadınlara vuruyorlar. Bu duruma şahit olduğum için inanılmaz derecede utanç içindeyim." sözleriyle tepki gösterdi.

PARTİLER MUTABAKATA VARDI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la telefonda görüşen Özel "Bu şiddeti normalleştiremeyiz, mutlaka inisiyatif almanız gerekiyor." dedi.

ŞIK VE ÖZALAN'A KINAMA CEZASI

Verilen 5 aranın ardından Genel Kurul çalışmalarına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yönetiminde yeniden başladı.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a, varılan uzlaşma sonucu kınama cezası verildi.