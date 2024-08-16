Piyasalarda son durum: Altında yeni rekor

Küresel piyasalarda yüksek seyir devam ederken dolar, euro ve altın gibi değerli metaller Türk Lirası karşısında zirvede bulunuyor. Dolar yüzde 0,18 artışla 33,70 seviyesinde kapandı, gram altın ise 2 bin 700 Türk Lirası'nı aşarak rekor kırdı.

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Altın fiyatları, azalan resesyon endişelerinin risk iştahını artırmasının etkisiyle rekor kırdı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını indirmeye yaklaştığına yönelik beklentiler de altın fiyatlarını destekledi.

ALTIN REKOR TAZELEDİ

Ons altın, yüzde 1,5'in üzerinde yükselişle 2 bin 500 doları test etti ve tarihi zirvesini yeniledi. Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti. Gram altın da 2 bin 700 Türk Lirası'nı aşarak rekor tazeledi.

ÇEYREK 4 BİN 415 TL SEVİYESİNDE

Çeyrek altın ise 4 bin 415 Türk Lirası bandında el değiştirdi. Tam altın 17 bin 429 seviyelerinde işlem görürken, cumhuriyet altını ise 17 bin 577 lira oldu.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz kurlarındaki dalgalı seyir haftanın son gününde de devam etti.

Dolar 0,18 yükselerek 33,70 TL'ye çıkarken euro yüzde 0,34 artışla 37,09 TL seviyelerinden işlem görüyor.

BİTCOİN VE ETHERİUM

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Türkiye saati ile 19:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -2,68 değer kaybederek 57 bin 872 dolar oldu.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Etherium ise yüzde -3,43 düşerek 2 bin 569 dolardan işlem gördü.

BORSA DÜŞÜŞLE KAPATTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son gününü düşüş ile tamamladı.

BIST 100 endeksi, yüzde -1,61 değer kaybederek 9.821,96 puanla günü kapattı.

GÖZLER FED BAŞKANI'NIN KONUŞMASINDA

Yatırımcılar, faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin ipucu edinmek üzere Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek hafta yapacağı konuşmayı izleyecekler.

Piyasalarda geçen haftaki dalgalanmanın ardından ABD'de açıklanan ekonomik veriler dünyanın en büyük ekonomisinde resesyon endişelerini azalttı.

Fed'in eylül ayında 25 baz puan indirime gitmesine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan ihtimalinin de masada olduğu belirtiliyor.

Piyasalar Fed'in gelecek ay 50 baz puan faiz indirimine gitmesine artık yalnızca yüzde 25 ihtimal veriyor. Bu olasılık geçen hafta yüzde 55 olarak fiyatlanıyordu.