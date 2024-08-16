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İsrailli Bakan'dan Erdoğan'a iftira: Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi

İsrailli Bakan'dan Erdoğan'a iftira: Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'ın Erdoğan-Haniye iftirasına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu yalanlar dikkatleri Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlıyor" denildi.

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Türkiye'yi hedef alan paylaşımlar yapan işgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şehit Hamas lideri İsmail Haniye'nin Türk bankalarındaki 3 milyar dolarlık servetini Haniye'nin oğullarına devretmeyi reddettiği" iftirasında bulundu.

Soykırımcı Bakan Katz'ın iddia ettiği gibi, Haniye'nin Türk bankalarında hiçbir birikimi olmadığı belirtildi. 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Şehit İsmail Haniye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır. Dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir" ifadelerine yer verildi. 

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada da, "Katz'ın iddia ettiği gibi bir konu kesinlikle gündeme gelmemiştir" denildi. 

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