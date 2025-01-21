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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhal başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu'muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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