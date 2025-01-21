Beşiktaş'ta Mert Günok, "dalya" heyecanı yaşayacak

Beşiktaş'ın milli file bekçisi Mert Günok, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

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Tecrübeli kaleci, siyah-beyazlı takımın Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor ile oynadığı karşılaşmada 99. maçına çıktı.

Beşiktaş formasıyla ilk sınavına 2021-22 sezonunun 5. haftasında 3-2 kazandıkları Antalyaspor maçında çıkan Mert Günok, Athletic Bilbao karşısında görev alması durumunda Beşiktaş formasını 100. kez terletecek.

Başakşehir Futbol Kulübü'nden 2021-22 sezonu başında transfer edilen deneyimli eldivenin Beşiktaş kariyeri şanssızlıklarla başlarken ilk sezonunda yalnızca 5 maçta görev yaptı.

Süper Lig'in 2021-22 sezonunun 14. haftasında Dolmabahçe'de oynanan Giresunspor maçında "ağır sakatlık" yaşayan 35 yaşındaki kaleci, sezonun geri kalanında kaleyi koruyamadı.

Mert Günok, 2022-23 sezonunda kaleyi 24 resmi maçta korurken 2023-24'te ise siyah-beyazlı formayla 45 müsabakada eldiven giydi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 25 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan deneyimli file bekçisi, takımda işlerin yolunda gitmediği son iki sezon adını Beşiktaş'ın vazgeçilmezleri arasına yazdırdı.

Beşiktaş taraftarının sevdiği isimlerin başında gelen tecrübeli kaleci, "Kara kartal" ile 4 sezonda 3 kupa kazandı.

99 maçta 115 gol yedi

Beşiktaş, Mert Günok'un görev aldığı tüm kulvarlarda 99 karşılaşmada 115 gol yedi.

Bu müsabakaların 33'ünde kalesini gole kapatmayı başaran tecrübeli kaleci, 66'sında ise rakiplerin gol sevincine engel olamadı.

Deneyimli eldiven, Beşiktaş kariyerinde bir maçta kalesinde en fazla 4 gol gördü.

Milli file bekçisine, siyah-beyazlı takımda görev yaptığı bu maçlarda bir kez kırmızı, 8 kez de sarı kart gösterildi.

Beşiktaş kariyerine sakatlıkla başladı

Mert Günok, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinin ilk yılında sakatlanarak sezonu kapattı.

2021-22 sezonunda Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta tecrübeli file bekçisi Mert Günok, bir pozisyonda çime takılıp yerde kalırken ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Pozisyonun ardından hastaneye kaldırılan milli kalecide sol diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması tespit edildi.

Deneyimli kaleci, sonraki sezonun 12. haftasında Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada yeşil sahalara dönerek, 337 gün sonra formayı sırtına geçirdi.

Takımın kötü gidişatı performansına da yansıdı

Beşiktaş'ın son iki sezondaki kötü gidişatı, Mert Günok'un performansına da yansıdı.

Siyah-beyazlı takımdaki ilk iki sezonunda 28 maça çıkan ve 36 gol yiyen 35 yaşındaki kaleci, son iki sezonda ise kalesinde 79 gole engel olamadı.

Tecrübeli kaleci, Beşiktaş'ta ilk sezonda 13, ikinci sezonunda 23, üçüncü sezonunda 49 ve bu sezon da 30 kez meşin yuvarlağı ağlardan çıkardı.

Son 10 sezonun en istikrarlı 3 kalecisinden biri

Mert Günok, Beşiktaş forması ile son 10 sezonda en çok forma giyen 3 kaleciden biri oldu.

Deneyimli file bekçisi, eski milli kaleci Tolga Zengin ve Ersin Destanoğlu'nun ardından son 10 sezonda siyah-beyazlı forma ile 100 maça çıkan üçüncü kaleci olacak.

Beşiktaş'ta 6 sezon forma giyen Tolga Zengin, 128 maça çıkarken siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu ise yine 6 sezonda 115 karşılaşmada boy gösterdi.

Tecrübeli eldiven bu 10 yıllık süreçte Cenk Gönen (93), Fabricio Agosto Ramirez (87), Loris Karius (67), Utku Yuvakuran (20), Günay Güvenç (18) ve Denys Boyko'yu (5) da geride bıraktı.

3 kupa kazandı

Mert Günok, Beşiktaş kariyerinde 3 kupa kaldırdı.

Tecrübeli kaleci, siyah-beyazlı takım ile 2023-24 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası, 2022 ve 2024 yıllarında ise iki kez Turkcell Süper Kupa şampiyonluğunu yaşadı.

Yeni sözleşmeye imza attı

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, geçen hafta 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık yeni sözleşmeyi imzaladı.

Siyah-beyazlı takımdaki dördüncü sezonunu geçiren deneyimli eldiven, atılan imzaların ardından yaptığı açıklamada, "Sevgili Beşiktaş ailem, en az 2 sene daha bu kutsal formayı giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Mert Günok, yeni sözleşmeyle istikrarını gelecek sezonlara da taşıma fırsatını yakaladı.

Bu sezon 25 maçta görev aldı

Mert Günok, siyah-beyazlı forma ile bu sezon tüm kulvarlarda 25 maçta görev yaptı.

Kaleyi koruduğu maçlarda 90 dakika sahada kalan tecrübeli kaleci, toplamda 2 bin 250 dakika süre aldı.

Bu karşılaşmalarda 30 kez topu ağlarında gören file bekçisi, 9 maçta ise rakiplerine gol izni vermedi.

Milli takımın da vazgeçilmezleri arasında

A Milli Futbol Takımı'nın da kalesini koruyan Mert Günok, ay-yıldızlı forma altında gösterdiği performansla takdir topladı.

Tecrübeli eldiven, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde ilk kez 24 Mayıs 2012'de sırtına geçirdiği milli formayla 37 kez mücadele etti. Mert Günok, 22 maçta 37 kez topu ağlarında görürken 15 karşılamada kalesini gole kapattı.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da boy gösteren deneyimli file bekçisi, son 16 turunda oynanan Avusturya maçına damga vurmuştu.

Mert Günok, karşılaşmanın 90+4. dakikasında Christoph Baumgartner'ın kafa vuruşunda tarihi bir kurtarışa imza atarak millilerin, çeyrek finale yükselmesine katkı sağlamıştı.

Beşiktaş kariyeri