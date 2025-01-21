Bakan Ersoy'dan Kartalkaya'daki yangında hayatını yitirenler için başsağlığı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınıyla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Abone ol

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen otel yangını, 10 kişinin hayatını kaybetmesi ve 32 kişinin yaralanmasına neden oldu.

BAKAN ERSOY’DAN İLK AÇIKLAMA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangın sonrası X hesabından bir açıklama yaparak, hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi. Ersoy, yangının ülkenin önemli turizm destinasyonlarından birinde gerçekleşmesinin üzücü olduğunu belirtti ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

BAKAN ERSOY’UN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE:

"Ülkemizin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangın hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gereken önlemlerin alınması için çalışmalara hızla devam ediyoruz. Başımız sağ olsun."

BAKANLAR BÖLGEYE GİTTİ

Yangının ardından, Bakan Ersoy'un ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere Ankara’dan Kartalkaya’ya gittiği öğrenildi. Yetkililer, yangının çıkış nedeni ve yaşanan can kayıplarının detaylarını araştırmak için kapsamlı bir inceleme başlattı. İtfaiye ve kurtarma ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin delilleri toplarken, olay yeri güvenlik altına alındı.