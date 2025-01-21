BIST 10.056
DOLAR 35,62
EURO 36,92
ALTIN 3.118,01
HABER /  GÜNCEL

Bakan Ersoy'dan Kartalkaya'daki yangında hayatını yitirenler için başsağlığı

Bakan Ersoy'dan Kartalkaya'daki yangında hayatını yitirenler için başsağlığı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınıyla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Abone ol

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen otel yangını, 10 kişinin hayatını kaybetmesi ve 32 kişinin yaralanmasına neden oldu.

BAKAN ERSOY’DAN İLK AÇIKLAMA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangın sonrası X hesabından bir açıklama yaparak, hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi. Ersoy, yangının ülkenin önemli turizm destinasyonlarından birinde gerçekleşmesinin üzücü olduğunu belirtti ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

BAKAN ERSOY’UN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE:

"Ülkemizin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangın hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gereken önlemlerin alınması için çalışmalara hızla devam ediyoruz. Başımız sağ olsun."

BAKANLAR BÖLGEYE GİTTİ

Yangının ardından, Bakan Ersoy'un ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere Ankara’dan Kartalkaya’ya gittiği öğrenildi. Yetkililer, yangının çıkış nedeni ve yaşanan can kayıplarının detaylarını araştırmak için kapsamlı bir inceleme başlattı. İtfaiye ve kurtarma ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin delilleri toplarken, olay yeri güvenlik altına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aile ve Gençlik Fonu'na bir haftada 17 bin 192 çift başvurdu
Aile ve Gençlik Fonu'na bir haftada 17 bin 192 çift başvurdu
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e beraat
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e beraat
CHP lideri Özel'den otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
CHP lideri Özel'den otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Türkiye'de 2024'te kaç konut satıldı?
Türkiye'de 2024'te kaç konut satıldı?
ABD Başkanı Trump ayağının tozuyla kararnameleri peş peşe imzaladı
ABD Başkanı Trump ayağının tozuyla kararnameleri peş peşe imzaladı
Altında Trump yükselişi! Gram altın kaç lira oldu?
Altında Trump yükselişi! Gram altın kaç lira oldu?
Ahmet Özer hakkında flaş gelişme!
Ahmet Özer hakkında flaş gelişme!
Adalet Bakanı Tunç'tan, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama
Ankara'da birçok yol trafiğe kapatıldı
Ankara'da birçok yol trafiğe kapatıldı
AK Parti, Suriye raporu hazırladı: 'Kardeş şehir' modeli gündemde
AK Parti, Suriye raporu hazırladı: 'Kardeş şehir' modeli gündemde
Terör örgütü MLKP'ye İstanbul merkezli 6 ilde operasyon
Terör örgütü MLKP'ye İstanbul merkezli 6 ilde operasyon
Trump sonrası dolar ve euro ne kadar oldu?
Trump sonrası dolar ve euro ne kadar oldu?