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Altında Trump yükselişi! Gram altın kaç lira oldu?

Altında Trump yükselişi! Gram altın kaç lira oldu?

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Ocak 2025 güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

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Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemindeki politikalarının potansiyel etkilerine odaklandı.

Trump, önümüzdeki ayın başından itibaren Meksika ve Kanada'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Ancak Çin'e yönelik gümrük vergileri için bir zaman çizelgesi vermedi.

Analistler, gümrük vergilerinin ticaret savaşını tetikleyebileceğine yönelik endişeleri tırmandırdığını belirtti. Bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırabileceği ifade edildi. Trump'ın politikalarının enflasyon riskleri taşıdığı da belirtiliyor.

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