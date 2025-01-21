Altında Trump yükselişi! Gram altın kaç lira oldu?

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Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemindeki politikalarının potansiyel etkilerine odaklandı.

Trump, önümüzdeki ayın başından itibaren Meksika ve Kanada'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Ancak Çin'e yönelik gümrük vergileri için bir zaman çizelgesi vermedi.

Analistler, gümrük vergilerinin ticaret savaşını tetikleyebileceğine yönelik endişeleri tırmandırdığını belirtti. Bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırabileceği ifade edildi. Trump'ın politikalarının enflasyon riskleri taşıdığı da belirtiliyor.