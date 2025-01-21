BIST 10.056
DOLAR 35,62
EURO 36,92
ALTIN 3.118,01
HABER /  GÜNCEL

Ahmet Özer hakkında flaş gelişme!

Ahmet Özer hakkında flaş gelişme!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırma suçundan da tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ifadesi alındı. Daha önce "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturmada tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Özer, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan da tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Adalet Bakanı Tunç'tan, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama
Ankara'da birçok yol trafiğe kapatıldı
Ankara'da birçok yol trafiğe kapatıldı
AK Parti, Suriye raporu hazırladı: 'Kardeş şehir' modeli gündemde
AK Parti, Suriye raporu hazırladı: 'Kardeş şehir' modeli gündemde
Terör örgütü MLKP'ye İstanbul merkezli 6 ilde operasyon
Terör örgütü MLKP'ye İstanbul merkezli 6 ilde operasyon
Trump sonrası dolar ve euro ne kadar oldu?
Trump sonrası dolar ve euro ne kadar oldu?
ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin açıklaması
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Athletic Bilbao'yu konuk edecek
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Athletic Bilbao'yu konuk edecek
Bel ağrısıyla hastaneye giden kadının hayatını kararttı! Profesör rekor tazminat ödeyecek
Bel ağrısıyla hastaneye giden kadının hayatını kararttı! Profesör rekor tazminat ödeyecek
Kritik kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki başlıklar
Kritik kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki başlıklar
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü 32 yaralı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü 32 yaralı
Trump'ın X'teki başkanlık hesabından ilk paylaşımı bakın ne oldu
Trump'ın X'teki başkanlık hesabından ilk paylaşımı bakın ne oldu
Trump'ın yemin töreninde Hristiyan ve Yahudi din adamları konuştu Müslüman temsilci yoktu
Trump'ın yemin töreninde Hristiyan ve Yahudi din adamları konuştu Müslüman temsilci yoktu