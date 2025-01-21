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Kritik kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki başlıklar

Kritik kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki başlıklar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin yanı sıra Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliğinin artırılması ele alınacak. Terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler de değerlendirilecek. Ayrıca ABD’nin seçilmiş yeni başkanı Trump’ın göreve başlamasının ardından izlenecek yeni yol haritası da masada olacak. İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısının gündemi yoğun. Toplantıda İsrail ile Hamas​ arasında varılan ateşkes anlaşmasının sahaya yansımaları ele alınacak. Türkiye​'nin Gazze​'ye destek adımları değerlendirilecek.

YENİ SURİYE'DEKİ GELİŞMELER DE ELE ALINACAK

Suriye'nin yeni yönetiminden Türkiye'ye ilk resmi ziyaret geçen hafta gerçekleşmişti. Dışişleri Bakanı Şeybani ve beraberindeki heyet ile iki ülke arasında iş birliği, güvenlik ve sınır yönetimi konuları ele alındı. Kabinede bu konular da gündeme gelecek. Hem Ankara-Şam hattındaki iş birliği hem de bölgesel gelişmeler açısından son durum değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE VE EKONOMİDE MASADA OLACAK

"Terörsüz Türkiye" hedefi ile ilgili adımlar atılırken, terörle mücadele operasyonları da kararlılıkla sürüyor.

Bu konudaki son durum ile ekonomiye ait gelişmeler de kabinenin görüşeceği başlıklardan olacak.

TRUMP'IN GELİŞİ SONRASI YENİ YOL HARİTASI

ABD’nin seçilmiş yeni başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasının ardından izlenecek yeni yol haritası ele alınacak. ABD’nin yeni yönetimi ile ilişkilerin nasıl sürdürüleceği kapsamlı şekilde masaya yatırılacak.

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