Trump, ABD'ye yasal göç yolu 'CBP One' uygulamasını sonlandırdı

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Kongre'deki yemin töreninin ardından, yasal göç imkanı sunan "CBP One" adlı uygulama sona erdirildi.

Abone ol

ABD'de Cumhuriyetçi başkan Donald Trump, Beyaz Saray'daki ikinci dönemine yemin töreni ile resmen başladı.

Göreve başlar başlamaz da ilk icraatı, göç yollarını kısıtlamak oldu.

Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi, resmi sayfasında uygulamanın kaldırıldığına dair bir açıklama yaptı.

GÖÇMENLERİN KULLANDIĞI UYGULAMA SONLANDIRILDI

Açıklamada, 20 Ocak 2025 itibarıyla 8 farklı güneybatı sınır kapısında, belgeleri eksik olan yabancıların başvuru yapma ve randevu alabilmesi için sunulan uygulamanın artık sona erdiği belirtildi. Ayrıca, mevcut randevuların iptal edildiği vurgulandı.

Uygulamayı açan kullanıcılar, sistemin artık kullanılamadığını ve randevularının iptal edildiğini fark etti.

ABD-MEKSİKA SINIRINDA ACİL DURUM İLAN EDİLECEK

Yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, Donald Trump, ABD'nin karşı karşıya olduğu düzensiz göçmen sorununa dikkat çekti. 2019’daki gibi yine ABD-Meksika sınırı için Ulusal Acil Durum ilan edeceğini ve yasa dışı göçmenleri engellemek, ardından sınır dışı etmek amacıyla harekete geçeceğini açıkladı.

Trump, göçmenlerin mahkemede dava beklerken serbest bırakılmasına izin veren "yakala ve serbest bırak" uygulamasına son verecek bir yürütme emri çıkaracağını da ifade etti. Konuşmasında düzensiz göçmenleri "suçlu" olarak tanımlayan Trump, ABD'nin güney sınırına asker göndereceğini de bildirdi.