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Ümit Özdağ gözaltına alındı

Ümit Özdağ gözaltına alındı

'Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı..

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Ocak'ta düzenlenen Zafer Partisi il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açılmıştı..

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Ümit Özdağ'ın Ankara'da gözaltına alındığı öğrenildi. Özdağ, polis eşliğinde İstanbul'a getirilecek.

ANTALYA'DA YAPTIĞI KONUŞMA NEDENİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özdağ hakkındaki soruşturma, Antalya’da Zafer Partisi 4. il Başkanları Çalıştayı'nda yaptığı konuşma nedeniyle başlatıldı.

Özdağ, burada yaptığı konuşmada "Hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir.” ifadelerini kullanmış, bu sözler büyük tepkiye neden olmuştu.

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