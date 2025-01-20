ABD'nin teknoloji devleri Trump'ın yemin töreninde boy gösterdi

ABD'nin 47. başkanı olarak bugün göreve başlayacak olan Donald TrumP'ın yemin töreninde teknloji dünyasının ünlü simaları da hazır bulundu.

Abone ol

Donald Trump, bugün ABD'nin 47. Başkanı olarak göreve başlamak üzere yemin edecek. Yeni seçilen başkan Donald Trump, Washington'da gerçekleştirilecek yemin töreniyle resmen göreve başlayacak.

TEKNOLOJİ DEVLERİ DE YEMİN TÖRENİNDE

Teknoloji devleri Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Google CEO’su Sundar Pichai, TikTok CEO'su Shou Chew, OpenAI CEO’su Sam Altman, Amazon kurucusu Jeff Bezos, Space X-Tesla ve X'in sahibi Elon Musk ile Apple CEO’su Tim Cook da Trump’ın yemin törenine katıldı.

BİRÇOK İŞ İNSANINI KRİTİK YERLERE ATADI

Stephen Feinberg, Vivek Ramaswamy, Warren Stephens, Elon Musk, Mehmet Öz, Howard Lutnick, Chris Wright, Linda McMahon, Doug Burgum, Jared Isaacman, Scott Bessent, Frank Bisignano ve birçok başka isim, Trump ile birlikte ülkenin en kritik pozisyonlarına atandı. Bu atamalar, Senato'nun onayının ardından resmen hayata geçirilecek.

Trump, iki teknoloji devi olan Elon Musk ve Vivek Ramaswamy’i “Devlet Verimlilik Kurumu” (Doge) başkanlığına atadı. Güney Afrika doğumlu Elon Musk, Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin başında olan ve dünyanın en zengin insanı olan bir isim.

TRUMP'IN ESKİ ADAMI, "YALVARANLAR" DEDİ

Trump’ın 2017’deki yemin töreninde ailesi dışında kimse fotoğraf karelerine girmemişken, bu kez milyarderlerin büyük bir yer tuttuğu tören, ABD basınında geniş yankı uyandırdı.

Trump’ın eski baş stratejisti Steve Bannon, milyarderleri eleştirerek, onların katılımını "resmi teslimiyet" olarak nitelendirdi ve ABC’nin “This Week” programına katılarak, bu isimleri "yalvaranlar" olarak suçladı.