Trabzonspor, Sivasspor'u farklı geçti

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Net Global Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Net Global Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
Bordo-mavililer sahadan 4-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.
İŞTE MAÇTAN AYRINTILAR:
6.dakikada Visca, sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan kafa ile topu arkaya aşırdı. Kale sahası içinde bulunan Batagov, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-0
13.dakikada Mendy'in sağ taraftan ortasını iyi takip edip yükselen Banza, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
25. dakikada ceza yayı sağından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rey Manaj'ın sert şutunda kaleci Uğurcan topu yumruklayarak kornere çeldi.
31.dakikada Visca'nın ara pasıyla topla birlikte ceza sahası içine giren Ozan Tufan, meşin yuvarlağı kaleci Nikolic'in solundan ağlarla buluşturdu.
Bu gollerle Trabzonspor, soyunma odasına 3-0'lık skorla önde gitti.
Karşılaşmanın 2. yarısında 49. dakikada Trabzonspor'dan Simon Banza penaltı vuruşunu gole çeviremedi.
Karşılaşmanın 86. dakikasında bu kez Trabzonspor'dan Lundstram takımının 4. golünü kaydetti.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Fırtına sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.
Trabzonspor bu maçın ardından 25 puanla ligde 9. sırada yer alıyor.
Sivasspor ise 15 puanla 20. sırada bulunuyor.
Trabzonspor 4 - 0 Sivasspor
90'Son düdük geldi ve Trabzonspor sahadan 4-0 galip ayrıldı.
90'Maçın sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.
86'GOL! Lundstram skoru 4-0 yaptı. Nwakaeme'nin pasında ceza yayından vuruşunu yapan Lundstram, topu ağlarla buluşturdu.
77'Manaj kullandığı serbest vuruşta direkt kaleyi düşündü. Manaj yaptığı vuruşta topu üstten dışarı yolladı.
76'Manaj ceza sahası sol çizgisinde yerde kaldı. Sivasspor kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.
62'Visca'nın ceza yayının sağından yaptığı vuruşta üst direğe çarpan top dışarı çıktı.
54'Trabzonspor rakip yarı alanda pas yaparak boşluk bulmaya çalışıyor.
49'Penaltı atışında topun başına geçen Banza, yaptığı vuruşta Sivasspor kalecisi Nikolic'i geçemedi.
46'Visca'nın ceza sahasında yerde kalmasının ardından Trabzonspor penaltı kazandı.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'İlk yarının sonunda 2 dakika daha oynanacak.
31'GOL! Ozan Tufan skoru 3-0 yaptı. Visca'nın araya pasında savunma arkasına sarkan Ozan karşı ceza sahasında karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.
25'Manaj kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Manaj'ın sert şutunda Uğurcan zor pozisyonda topu kornere çeldi.
23'Manaj ceza yayının sağında yerde kaldı. Sivasspor serbest vuruş kazandı.
21'Ceza sahasının solunda topla buluşan Manaj'ın dönerek yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.
19'Murat Paluli sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Manaj'ın yükselip alamadığı topu savunma uzaklaştırdı.
13'GOL! Simon Banza skoru 2-0 yaptı. Batista Mendy ceza sahasının sağından içeri ortaladı. Kale önünde Banza'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti.
12'Manaj'ın ceza sahasından yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top Uğurcan'da kaldı.
8'Visca sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Ozan'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
6'GOL! Trabzonspor, Batagov'un golüyle 1-0 öne geçti. Visca sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ön direkte Ozan'ın kafayla aşırttığı topa Batagov yaptığı vuruşla ağlara gönderdi.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
Trabzonspor - Sivasspor 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Umut Güneş, Visca, Ozan Tufan, Nwakaeme, Banza
Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sonko, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Pritchard, Koita, Rodrigues, Manaj