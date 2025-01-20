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Fenerbahçe'den Ahmetcan Kaplan sürprizi!

Fenerbahçe'den Ahmetcan Kaplan sürprizi!

Diego Carlos transferini noktalamaya hazırlanan Fenerbahçe, Ahmetcan Kaplan'ın durumunu sordu.

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Diego Carlos transferinde sona gelen Fenerbahçe, bir stoper takviyesi daha yapmak istiyor. Bu bağlamda gündemdeki isimlerden biri de Ahmetcan Kaplan.

Ajax'ın 2022-23 sezonu başında Trabzonspor'dan 9.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Ahmetcan Kaplan, Fenerbahçe'nin radarında.

Sarı-lacivertli yönetim, 22 yaşındaki stoperin durumunu sordu.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kış transfer döneminde en az 2 stoper ve 1 sol bek takviyesi yapacaklarını söylemişti.

Öte yandan Ajax'ın Ahmetcan Kaplan'ı 9.5 milyon euronun üzerinde bir rakama satması durumunda Trabzonspor'un kârdan yüzde 15 payı bulunuyor.

Bu sezon 8 maça çıkan 22 yaşındaki Ahmetcan Kaplan, 503 dakika süre aldı.

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